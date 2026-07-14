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Битва за €2,8 млрд: Франция и Испания сыграют самый дорогой полуфинал ЧМ

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  • 14.07.2026, 19:01
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Битва за €2,8 млрд: Франция и Испания сыграют самый дорогой полуфинал ЧМ
Иллюстрационное фото

Матч состоится сегодня и начнется в 22.00 по минскому времени.

Встреча Франции и Испании во вторник в Техасе — не просто футбольное шоу: по совокупной стоимости составов $3,2 млрд (€2,8 млрд) это самый дорогой полуфинал ЧМ.

Когда Килиан Мбаппе и Ламине Ямаль во вторник вечером выведут свои команды на поле стадиона AT&T в Арлингтоне (штат Техас), они будут не просто бороться за путевку в финал в воскресенье. На их плечах будет самый дорогой по суммарной стоимости игроков полуфинал мужского чемпионата мира в истории, пишет Euronews.

По последним оценкам портала Transfermarkt, состав сборной Франции стоит около 1,78 млрд долларов (1,56 млрд евро), а сборной Испании — 1,43 млрд долларов (1,25 млрд евро). Вместе это примерно 3,2 млрд долларов (2,8 млрд евро) — больше, чем у любого другого полуфинала турнира.

Львиная доля этой стоимости приходится на нескольких ключевых фигур.

Игрок «Барселоны» Ямаль, которому за день до стартового свистка исполнилось 19 лет, — самый дорогой футболист, оставшийся в соревновании: его оценивают примерно в 234 млн долларов (205 млн евро), а Мбаппе ненамного уступает — около 211 млн долларов (185 млн евро).

Следом идут Майкл Олисе и Педри, каждый — на уровне примерно 176 млн долларов (154 млн евро).

На эту четверку приходится четыре из пяти самых дорогих футболистов мира; пятым остаётся норвежец Эрлинг Холланд, чья сборная не дошла до этой стадии, проиграв Англии.

Преимущество Франции наиболее заметно в атаке: форварды, среди которых Усман Дембеле и Дезире Дуэ, доводят совокупную стоимость линии нападения до примерно 878 млн долларов (770 млн евро) — существенно больше, чем у испанцев, чья атакующая группа, даже с Ямалем, оценивается в 489 млн долларов (428 млн евро).

Франция впереди и в обороне: 473 млн долларов (414 млн евро) против 337 млн долларов (295 млн евро) у Испании. Зато испанцы имеют преимущество на последнем рубеже: их вратари в сумме стоят 113 млн долларов (99 млн евро) против 67 млн долларов (58 млн евро) у французов.

Рыночная стоимость не определяет спрос на билеты

Похоже, рыночная стоимость команд мало влияет на спрос на билеты на матчи чемпионата мира.

Цены перепродажи на второй полуфинал в среду между Англией и Аргентиной в Атланте в среднем примерно на 1000 долларов выше, чем на игру во вторник, хотя суммарная стоимость составов участников того матча — около 2,5 млрд долларов (2,2 млрд евро) — уступает общей оценке Франции и Испании.

Там спрос во многом подогревает возможность того, что это станет прощальным матчем Лионеля Месси на чемпионатах мира.

Если говорить о самой игре, недавняя история даёт Испании определенные поводы для оптимизма, несмотря на сухие цифры.

«Ла Роха» выиграла шесть из последних десяти очных встреч, включая победы на Евро‑2024 и в прошлом году в Лиге наций — обе с минимальным счётом.

Начало матча — в 14:00 по местному времени, в 22:00 в Минске; поединок, что символично для французского лагеря, пройдет в День взятия Бастилии.

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