Глава «Укроборонпрома» объявил об увольнении 1 14.07.2026, 19:07

1,852

Фото: Укроборонпром

Отставка произошла на фоне скандала с размещением склада боеприпасов в Вишневом Киевской области.

Генеральный директор АО «Украинская оборонная промышленность» Герман Сметанин уходит с должности и сегодня, 14 июля, завершает работу. Об этом он сообщил в Telegram.

Сметанин написал ряд благодарностей, заявив, что для него «было честью возглавлять крупнейшую оборонную компанию Украины». Однако он не назвал причин увольнения.

Это произошло на фоне скандала с размещением склада боеприпасов в Вишневом Киевской области – во время массированной атаки РФ в ночь на 6 июля там возник масштабный пожар и началась детонация, было разрушено почти 100 частных домов, еще более сотни – повреждено. Девять человек погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил силовым ведомствам выяснить, что стало причиной детонации в городе, а впоследствии сообщил, что это был склад одного из предприятий «Укроборонпрома». По его словам, руководители двух государственных предприятий, причастных к размещению складов с оружием в Вишневом, действовали вопреки закону, решению ставки верховного главнокомандующего и должностным инструкциям.

12 июля в «Укроборонпроме» сообщили об увольнении двух руководителей госпредприятий, причастных к размещению складов в Вишневом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com