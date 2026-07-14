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Глава «Укроборонпрома» объявил об увольнении

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  • 14.07.2026, 19:07
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Глава «Укроборонпрома» объявил об увольнении
Фото: Укроборонпром

Отставка произошла на фоне скандала с размещением склада боеприпасов в Вишневом Киевской области.

Генеральный директор АО «Украинская оборонная промышленность» Герман Сметанин уходит с должности и сегодня, 14 июля, завершает работу. Об этом он сообщил в Telegram.

Сметанин написал ряд благодарностей, заявив, что для него «было честью возглавлять крупнейшую оборонную компанию Украины». Однако он не назвал причин увольнения.

Это произошло на фоне скандала с размещением склада боеприпасов в Вишневом Киевской области – во время массированной атаки РФ в ночь на 6 июля там возник масштабный пожар и началась детонация, было разрушено почти 100 частных домов, еще более сотни – повреждено. Девять человек погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил силовым ведомствам выяснить, что стало причиной детонации в городе, а впоследствии сообщил, что это был склад одного из предприятий «Укроборонпрома». По его словам, руководители двух государственных предприятий, причастных к размещению складов с оружием в Вишневом, действовали вопреки закону, решению ставки верховного главнокомандующего и должностным инструкциям.

12 июля в «Укроборонпроме» сообщили об увольнении двух руководителей госпредприятий, причастных к размещению складов в Вишневом.

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