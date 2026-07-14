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Путин отправил в Иран «самолет судного дня» после возобновления ударов США

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  • 14.07.2026, 18:49
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Путин отправил в Иран «самолет судного дня» после возобновления ударов США

Диктатор РФ боится потерять одного из последних союзников.

Самолет Ту-214ПУ, представляющий собой командный пункт для высшего руководства России, в понедельник утром перелетел из «Внуково» в Тегеран, следует из данных Flightradar24, на которые обращает внимание The Times of India. Борт RA-64531, как и другие самолеты этого класса, эксплуатируется Специальным летным отрядом «Россия» и является одним из своих самых защищенных самолетов воздушного командования.

Ту-214ПУ (буквы ПУ означают «пункт управления») оснащен узлами ретрансляции данных, закрытыми системами стратегической связи и системами, позволяющими координировать правительственные и военные операции в кризисных ситуациях. Он рассчитан на эксплуатацию даже в условиях повышенной опасности, обеспечивая непрерывность управления, отмечает The Times of India; по этой причине его называют российским «самолетом судного дня» – по аналогии с бортом для президента США.

Россия и Иран не сообщали о целях и составе миссии. Но вечером понедельника самолет перелетел в Пекин – за несколько часов до того, как США начали массированный обстрел военных целей в Иране. Эта операция и последующие удары будут ослаблять способность иранских войск атаковать суда гражданского флота в Ормузском проливе, заявило Центральное командование США.

Иран и США на прошлой неделе возобновили обмен ударами из-за споров о том, должен или нет Тегеран контролировать судоходство через Ормузский пролив. Президент Дональд Трамп объявил, что перемирие, предварительное соглашение о котором стороны заключили месяц назад, окончено. В выходные он направил в Конгресс датированное 10 июля письмо о том, что возобновляет военные действия против Ирана.

В марте, во время горячей вазы вооруженного противостояния двух стран, Москва стала поставлять Тегерану данные о расположении военных объектов США и их союзников на Ближнем Востоке, чтобы тот мог наносить по ним прицельные удары.

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