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Счет пошел на дни и часы

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  • Вячеслав Ширяев
  • 10.07.2026, 14:47
  • 7,226
Счет пошел на дни и часы
Вячеслав Ширяев

Черт из кремлевской табакерки все-таки выскочил.

Им оказался Андрей Мельниченко, размер активов которого позволяет назвать его «олигархом номер один». Да-да, он почти всё переписал на членов семьи, поэтому его персональное лидерство в рейтинге богачей может показаться кому-то неубедительным. Мельниченко — это уголь (100 миллионов тонн в год) и удобрения (20 миллионов тонн в год). И много чего ещё… Удобрения, кстати, азотные. Это важно в контексте всего нижеизложенного.

Меня зовут Вячеслав Ширяев, и мы не знакомы с Мельниченко лично. Думаю, ему покажут этот текст люди, организовавшие заказчику «смотрины» в The Economist. У нас небольшая разница в возрасте, поэтому позволю себе обращение без отчества.

Андрей, я тоже люблю парусные яхты. Когда получил лицензию шкипера на Майорке, то пошел вокруг острова с девушкой, которая сказала — ты не такой, как эти «бескрылые», боящиеся доверить свою лодку ветру. Андрей, я знаю, что Вы — другой. Вашу гигантскую парусную лодку я часто встречал в маринах и думал тогда — он точно «другой» (признаюсь, мне очень нравится «А»).

Но о будущем страны Вы заговорили не поэтому. А потому, что поняли: жизнь проиграна. Угольная империя разваливается (свобода лучше, чем несвобода — европейский рынок угля лучше, чем китайский, которого нет). А удобрения, как назло, азотные! Были бы калийные — ещё полбеды. Но украинцы от Ваших заводов камня на камня не оставят, потому что азот — это атом войны. Не только зелёные ростки новой жизни, но и взрывчатка — бесконечные шеренги черных крестов.

Ничего удивительного нет в том, что страну Вы бросились спасать после украинских ударов по Вашему заводу «Новомосковский азот» в Тульской области. Вы быстро смекнули, что на глазах изумлённой общественности становитесь тем самым Шпаком, у которого «все, что нажито непосильным трудом — всё же погибло»!

Не спешите прерывать чтение — обвинений не будет. Я тоже занимался частным бизнесом, жил свою жизнь и не лез в политику, пока на Киев не полетели ракеты. Я искренне хочу помочь, раз уж Абрамович не сдюжил, а Вас рука Истории вытолкнула вперёд из строя покорных толстосумов, склонивших головы у трона. И даже представляю взгляд испуганного старика, благословившего Вас на миротворчество со своего трона. Вам пришлось той ночью 28 мая каяться перед ним в компрадорской своей сути, чтоб совпасть с его «матрицей».

Кстати, словосочетание «компрадорская буржуазия» я узнал в тот же октябрьский вечер 1994 года, когда услышал впервые и Вашу фамилию. К нам на открытую лекцию в МГИМО приходил господин Массарский из банковской ассоциации. Он и рассказал, как Вы построили свой МДМ-банк на валютном арбитраже, покупая доллары там, где они дешевле и продавая там, где они дороже (не путать со спекуляцией — это про разницу во времени, а не в пространстве).

Не буду тратить буквы на обличение Ваших наивных угроз в адрес Запада — ни перспективы распада РФ, ни ядерный шантаж, ни риск перехода Москвы в орбиту Пекина больше не производят впечатления на Цивилизацию. Эти остановки мы давно проехали. Впереди — конечная. Поражение, крах, а для Вас — потеря всех активов.

Если же верите в весомость своих аргументов, то можем пообщаться минут десять — поймёте, как заблуждались насчет фобий Европы и США по поводу Вашей родины (хотя родились Вы в Гомеле, а для второго гражданства выбрали ОАЭ). Лучше поговорим о суверенитете России, который Вы полагаете непременным условием сохранения своих активов и последней «красной линией», которая осталась у старика на троне.

Суверенитет у родины уже был. Были даже институты, которые Вы обещаете вновь отстроить и охранять, лишь бы суверенитет вернули. Понятно, что всё это уже без надоевшего всем старика на троне (кстати, с каким выражением лица он позволял Вам «толкнуть» именно эту сентенцию?)

Проблема в том, что никто, никогда и ни при каких обстоятельствах больше не позволит втянуть себя в эту игру. Потому что через несколько лет после замены опостылевшего старика на самого светлоликого в белом пальто повторится всё, как встарь: спор хозяйствующих субъектов, посадка крупного бизнесмена, принуждение к миру, рокировка, аптека, улица, фонарь… Опять же, хватит десяти минут объяснить законы вращения этого колеса, если последние 25 лет Вы не интересовались ничем, кроме продажи МДМ, а потом ТМК. Суверенитет, на этот раз, может быть только ограниченным. Другого в меню нет.

Поэтому давайте признаем попытки попугать Запад лишь скольжением между ячейками стариковской матрицы — и перейдём к главному.

Мир хочет мира. Вы готовы ему в этом помочь и даже имеете «мандат». Неплохо! Я с мая ждал этого и спорил с московскими «источниками» — кто же выскочит из табакерки. Ведь пора уже! Ещё «Салават» не сгорел, да и в трубах ещё осталось дизеля на пару дней. Ваша фамилия ни разу не упоминалась в наших спорах. Мне лишь говорили — это будет совсем «свежее» лицо. Как написал The Economist — «прервавшее молчание» или вышедшее из тени.

Вам придется тряхнуть стариной и проявить все свои недюжинные способности — как тогда, в обменнике на первом этаже общаги. Война должна прекратиться немедленно и безо всяких условий. Их быть не может у капитулирующей стороны. Ваша задача — стать тем, кто это обеспечил. Ваша роль заявлена, коллеги по списку «Форбс» подтянутся для решения вопроса о судьбе старика и его трона. Действуйте без промедления, счёт пошел на дни и часы. Если получится, то имение в кантоне Цуг и 20 миллиардов (которых сейчас уже и нет, по сути) вернутся вместе со строчкой в учебнике Истории, которая почему-то указала именно на Вас.

Вячеслав Ширяев, «Фейсбук»

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