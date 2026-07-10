Приветствуйте «нового Горбачева» 5 Оксана Забужко

10.07.2026, 11:39

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Андрей Мельниченко

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Западу представили преемника Путина.

В селе случилась новость. Встречайте «нового Горбачёва» — кто следит за The Economist, тот уже знает: чекистанцы представили Западу «преемника» (долго же они чесались, пока выбрали!) — некоего Андрея Мельниченко (инородец, небось?)). «Новое лицо», The Man Who Would Change Russia (так называется статья — ссылку не даю, потому что там платный доступ, кому интересно — погуглите), в преступлениях нынешнего режима не замечен, «не был, не состоял», всё чики-пики. Обещает Западу мир — при условии сохранения России (а то, пугает, ой-ой-ой что будет, если мы начнём распадаться, — держите нас семеро!).

Господи, как же я смеюсь!..

Поздно, господа-товарищи. Поздно. Если бы года три назад — может, вам бы ещё удалось на одно поколение продлить агонию империи... А теперь уже нет, слава ВСУ, — теперь готовьтесь к релокации в Китай.

(В комментарии вырезала вам кусочек тортика из тамошней «антисемитской прессы», видно, что «движ» начался... Представляете, какая там заварушка вскоре начнётся, когда до «младших чинов» дойдёт?

...а как интересно станет следить за нашим политическим классом, когда наперегонки побегут договариваться — эх!..

И всё это уже было — 40 лет назад, с известными последствиями. И никого ничему не научило.

Только в этот раз у них не будет шести лет — всё произойдёт не-по-ря-доч-но быстрее...

Если бы я была букмекером — уже принимала бы ставки.

Оксана Забужко, «Фейсбук»

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