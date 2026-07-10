Путин явно черпал вдохновение у своих предшественников 10.07.2026, 11:31

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Как Кремль превратил заключенных в инструмент войны.

С момента начала полномасштабной войны против Украины российские власти не только значительно расширили практику вербовки заключенных, но и выстроили вокруг нее новую идеологическую концепцию. Если первоначально отправка осужденных на фронт объяснялась нехваткой личного состава, то со временем Кремль начал представлять участие в боевых действиях как путь к искуплению, общественному признанию и новой жизни, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

По различным оценкам, с 2022 года через подразделения ЧВК «Вагнер», а затем формирования «Шторм Z» могли пройти десятки, а возможно, и сотни тысяч заключенных. Для многих из них военная служба стала единственной возможностью досрочно выйти из колонии и избежать дальнейшей социальной изоляции.

Эта идея постепенно закрепилась не только в официальной риторике, но и в законодательстве. В публичных выступлениях Путин неоднократно называл бывших заключенных героями, утверждая, что они «искупили свою вину», защищая страну. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также использовал формулировку об «искуплении кровью», повторяя выражение, известное еще со времен приказа Иосифа Сталина №227 времен Второй мировой войны.

Значительную роль в формировании этого образа сыграли государственные СМИ. В публикациях бывшие заключенные рассказывают, как война якобы полностью изменила их жизнь, превратив из преступников в ответственных граждан. Такой подход формирует представление, что фронт способен выполнить ту задачу, с которой, по сути, не справилась пенитенциарная система.

Схожую позицию ранее занимал и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, убеждавший заключенных, что выйти из колонии можно лишь двумя способами — погибнув или отправившись воевать.

По мнению автора исследования, сегодня речь идет уже не просто о способе пополнения армии. Российские власти последовательно превращают участие заключенных в войне в официально признанную модель «исправления», закрепляя ее через политические заявления, государственную пропаганду и законодательные изменения.

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