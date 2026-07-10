Юг России — в огне 1 10.07.2026, 8:02

Фото: Exilenova+

Горят нефтебазы, НПЗ и портовый терминал.

В ночь на 10 июля беспилотники атаковали сразу несколько объектов топливной инфраструктуры в России. Пожары были зафиксированы на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае и на портовом терминале в Таганроге Ростовской области. Также сообщается о поражении нефтебазы и оптико-механического завода в городе Азов.

Об этом сообщают Telegram-канал Еxilenovat.me.

По данным источника, удару подвергся Ильиский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. В соцсетях распространяются видео, на которых, как утверждается, виден пожар на территории предприятия.

Кроме того, по сообщениям местных жителей, пожар возник в районе порта Таганрога. По предварительным данным, горит портовый терминал ООО «Курганнефтепродукт» (ОАО «Югтранзитсервис»), специализирующийся на перевалке нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские суда.

Также Telegram-каналы сообщают о поражении нефтебазы и оптико-механического завода в городе Азов.

По данным Exilenova+, в результате атаки в Азове возникло несколько очагов возгорания. OSINT-аналитики подтверждают масштабный пожар на нефтебазе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com