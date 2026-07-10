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Юг России — в огне

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  • 10.07.2026, 8:02
Юг России — в огне
Фото: Exilenova+

Горят нефтебазы, НПЗ и портовый терминал.

В ночь на 10 июля беспилотники атаковали сразу несколько объектов топливной инфраструктуры в России. Пожары были зафиксированы на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае и на портовом терминале в Таганроге Ростовской области. Также сообщается о поражении нефтебазы и оптико-механического завода в городе Азов.

Об этом сообщают Telegram-канал Еxilenovat.me.

По данным источника, удару подвергся Ильиский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. В соцсетях распространяются видео, на которых, как утверждается, виден пожар на территории предприятия.

Кроме того, по сообщениям местных жителей, пожар возник в районе порта Таганрога. По предварительным данным, горит портовый терминал ООО «Курганнефтепродукт» (ОАО «Югтранзитсервис»), специализирующийся на перевалке нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские суда.

Также Telegram-каналы сообщают о поражении нефтебазы и оптико-механического завода в городе Азов.

По данным Exilenova+, в результате атаки в Азове возникло несколько очагов возгорания. OSINT-аналитики подтверждают масштабный пожар на нефтебазе.

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