«А кто эта Крембрюле?»2
- 10.07.2026, 8:41
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Брестчане обсуждают хедлайнера концерта на День города.
В Бресте объявили хедлайнера концерта на День города. 25 июля на площадке у Дворца водных видов спорта выступит Мари Краймбрери — российская певица украинского происхождения, которая после начала полномасштабной войны России против Украины публично ее не осудила и продолжила выступать в России и Беларуси. Часть брестчан новость поддержала, но многие встретили афишу шутками, раздражением и вопросом: почему когда-то в Брест приезжали Океан Эльзы, Би-2 и ДДТ, а теперь город снова зовет очередную российскую поп-исполнительницу, пишет BGmedia.
Что известно о концерте на День города
День города в Бресте отметят 25 июля. Одним из главных событий станет большой концерт под открытым небом у Дворца водных видов спорта на улице Московской, 149. Вход на площадку обещают свободным.
Главной гостьей праздничной программы заявлена Мари Краймбрери. Организаторы называют ее популярной российской исполнительницей и лауреаткой музыкальных премий. В программе обещают ее хиты «Океан», «Мне так повезло» и «Пряталась в ванной».
Горожанам обещают «масштабное световое шоу», живой звук и атмосферу летнего праздника. Точное время начала концерта организаторы должны объявить позже в финальной афише.
По версии официальных анонсов, выступление Мари Краймбрери должно стать одним из самых массовых культурных событий этого лета в Бресте. Но в комментариях новость быстро превратилась в спор не только о музыке, но и о том, кого сейчас вообще могут привезти в Беларусь на городской праздник.
Часть брестчан призналась, что вообще не знает, кто такая Мари Краймбрери:
«Ура! А кто это?»
«А кто это такая, знать не знаю».
«А кто это? Если честно, первый раз слышу. Кто-то из зарубежных артистов?»
Другие сразу начали шутить над псевдонимом певицы:
«А кто эта Крембрюле? Будут раздавать мороженое?»
«Вот, уже не одна я ее называю Крембрюле».
«Да, компания «Брестское мороженое» будет раздавать. Это новинка ихняя — КраймБрюри».
«От кого она пряталась в ванной? Почему?»
«Настоящая фамилия Жадан, я думал хуже».
Многие вспомнили, какие артисты раньше приезжали в Брест:
«Мда… Во времена моей молодости в Брест на День города приезжали Океан Эльзы, Би-2 и ДДТ. Вот это было о*уенно!»
«Когда-то на Боровой и Армин ван Бюрен выступал, Tiesto, David Guetta и другие. Ни хрена себе артисты. Но это было. Сейчас молодежь в Беларуси сильно ограничена драйвовыми выступлениями мировых артистов. Такое себе время…»
«Дожились. 10–15 лет назад на разогреве именитее были артисты, а про хедлайнеров вообще молчу».
Часть пользователей соцсетей предлагала других артистов:
«А где Макс Корж, Михалок, Стыльский? Даже уверен, что они бы выступили бесплатно. Раньше даже Шевчук в Бресте пел, а сейчас ничто».
«Я бы хотела Би-2, чтобы приехали. А ее я что-то недолюбливаю».
«А почему не позвать Игоря Корнелюка? В Бресте еще есть группы Сразу Май или Владимира Клявина. Нашим людям надо давать возможность выступать».
«Ммм, а слабо Metallica пригласить? Всем 100% зайдет, и гостей в город по данному поводу приедет много».