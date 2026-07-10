Белорус борется с колорадскими жуками с помощью пылесоса

Белорус борется с колорадскими жуками с помощью пылесоса2
- 10.07.2026, 8:21
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В комментариях шутят о «высоких технологиях» на огороде.
Житель Вилейского района Игорь Китиков нашел нестандартный способ борьбы с колорадским жуком, использовав для сбора вредителей обычный пылесос. Необычный метод защиты картофельных грядок вызвал бурную реакцию в социальных сетях, пишет kraj.by.
Изобретательность садовода оценили многие пользователи: в комментариях шутят о «высоких технологиях» на огороде и делятся фантазиями о роботах-пылесосах, которые могли бы не только собирать жуков, но и окучивать картофель.
Несмотря на эффективность метода, важно быть готовыми, что бытовая техника, работающая в режиме «пылесоса для насекомых», вряд ли прослужит долго.
Современный взгляд на происходящее и собственный блог о Вилейке. Уверена, что не бывает скучных тем, для меня каждый человек и событие интересны.