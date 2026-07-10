Су-35 против F-16: российского пилота подставила фейковая карта 1 10.07.2026, 8:44

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Фото: wikipedia

Z-пропаганда сыграла с пилотом злую шутку.

Российского пилота Су-35, потерпевшего на этой неделе поражение в воздушном бою с украинскими F-16 над территорией Украины, могла подставить фейковая карта Минобороны РФ, пишет «Диалог».

Аналитики проекта Ukraine Control Map обратили внимание на то, что Су-35 упал всего в 42 км от линии фронта, и предположили, что пилот-оккупант мог ориентироваться на официальные карты российского ведомства, не отражающие фактическое положение войск. Как известно, Минобороны РФ регулярно отображает на своих картах территории как уже захваченные, тогда как на самом деле они остаются под контролем украинской армии.

«Место крушения российского Су-35, в 42 км от линии фронта. Вероятно, они думали, что находятся дальше от линии фронта, используя российские карты, и снова попались на удочку собственного Министерства обороны», – отмечают аналитики.

Накануне Воздушные силы ВСУ заявили об уничтожении российского истребителя Су-35 на восточном направлении. В свою очередь, российские Z-каналы также сообщили о потере самолета. По их данным, пилот успел катапультироваться и был эвакуирован. При этом в Минобороны РФ продолжают замалчивать потерю самолета, не делая никаких комментариев по этому поводу.

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