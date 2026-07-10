Премьер Бельгии привез револьвер от Эрдогана, не зная об этом
- 10.07.2026, 9:33
Барт Де Вевер обнаружил содержимое подарка только после приземления на военном аэродроме.
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер только после возвращения домой с саммита НАТО узнал, что привез с собой револьвер, подаренный турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, и был очень удивлен.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Как сообщается, бельгийский премьер обнаружил содержимое подарка только после приземления на военном аэродроме в Мелсбруке.
Обнаружив револьвер, Де Вевер сдал его полиции аэропорта в Мелсбруке. Там его поместили в сейф для оружия.
Также сообщалось, что Эрдоган подарил огнестрельное оружие высокопоставленным чиновникам ЕС, посетившим саммит НАТО, – главе Евросовета Антониу Коште и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
В то же время британский премьер-министр Кир Стармер оставил подаренный револьвер в Турции, поскольку ввоз боевого огнестрельного оружия в Великобританию запрещен законом.