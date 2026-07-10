«Лукашенко оказался на шпагате» 1 10.07.2026, 7:47

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Фото: Getty Images

Офис президента Украины рассказал о сложной ситуации для белорусского диктатора.

Лукашенко оказался «на шпагате» между требованиями Путина и последствиями более глубокого вовлечения в войну. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Кислица.

Журналист издания «РБК-Украина» спросил у Кислицы, были ли у Киева в последнее время контакты с Беларусью, так как об этом говорил как сам Лукашенко, так и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, а Владимир Зеленский упоминал о послании, переданном через «друзей Кремля».

«Беларусь в сложной ситуации. А у нас есть возможности передачи сигналов. Вы же видите, что был очень мощный сигнал о ретрансляторах. Потом были двухдневные переговоры Лукашенко с Путиным. Я так понимаю, что если не все, то большинство ретрансляторов были деактивированы. Для Лукашенко это все смерти подобно. Он оказался на шпагате: с одной стороны, ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой – он четко понимает масштабные последствия большего вовлечения в агрессию против Украины», – сказал Кислица.

Замглавы Офиса украинского президента отметил, что это сложная ситуация для самого Лукашенко.

«Это очень сложная для белорусского диктатора ситуация. И еще больше – для белорусского народа, который, к сожалению, стал заложником трех десятилетий недемократического развития Беларуси», – добавил замглавы Офиса президента.

Напомним, 19 июня Зеленский дал властям Беларуси неделю на то, чтобы убрать ретрансляторы, благодаря которым корректировались маршруты российских дронов, – иначе, пригрозил он, «это сделаем мы».

Уже 24 июня президент Украины со ссылкой на данные ВСУ и разведки заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не функционируют.

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