Украина впервые ударила по самому большому НПЗ в России 2 6.07.2026, 14:47

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Фото: Exilenova+

Раздались взрывы.

Дроны атаковали крупнейший российский НПЗ, расположенный в Омске, в 2500 км от украинской границы, который является одним из двух нефтеперерабатывающих заводов, до сих пор не подвергавшихся атакам. Об пишет New Voice.

Exilenova+ опубликовал фото дрона FP-1 с нетипичной геометрией крыла, который, вероятно, летит атаковать Омский НПЗ. Нефтеперерабатывающий завод принадлежит компании Газпромнефть и имеет мощность около 22 млн тонн в год.

Фото: Exilenova+

Губернатор региона Виталий Хоценко заявил о первых «сбитых» дронах в регионе. В аэропорту Омска впервые ввели ограничения на полеты. В то же время Exilenova+ пишет, что по НПЗ было нанесено как минимум два удара.

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России неповреждёнными оставались лишь два — Омский НПЗ и Ангарская нефтехимическая компания в Иркутской области.

1 июля над Омском были замечены ударные дроны, которые преодолели более 2500 километров от границы с Украиной. Предположительно, беспилотники направлялись к Омскому нефтеперерабатывающему заводу. До этого в Омской области во второй раз объявили об угрозе появления беспилотников.

Омский нефтеперерабатывающий завод считается крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом России по установленной мощности переработки нефти.

Его основные показатели:

мощность переработки — около 22 млн тонн нефти в год;

принадлежит Газпром нефть;

входит в число крупнейших НПЗ Европы;

обеспечивает производство бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, битумов и другой продукции.

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