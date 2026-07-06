«Положите диплом на полочку и принимайте реалии жизни» 4 6.07.2026, 15:33

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Почему специалисты с высшим образованием не могут найти работу в Беларуси?

Пользовательница Threads под ником canim_mer не смогла найти работу с зарплатой выше 1000 рублей, имея два образования, в том числе высшее.

«Что с работой для женщин в Беларуси? – пишет она. — Почему я, имея среднее специальное и высшее, могу претендовать только на зарплату в 1000 рублей? Я только вышла из декрета и ищу работу. С предыдущей меня «сократили». И вот, имея ребенка, мне нужно горы свернуть, чтобы найти работу (пятидневка с 8 до 17 с зарплатой от 2000 рублей). Нашла пару вакансий с зарплатой 1700-2000, но график и ребенок не позволяют совмещаться. Остаются только варианты с зарплатой в 1000 рублей».

Оказалось, подобный случай – не единичный. Пост собрал более 400 комментариев. Большинство пользователей подтвердили, что найти работу с достойной зарплатой в Беларуси практически невозможно.

Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Уже давно убедился что существуют какие-то две параллельные Беларуси. В одной ветке люди получают 5000 и выше, в другой за 1500 работают. Вот и наши 3000 средние.

— Работодатели оторваны от мира. Живут в какой-то параллельной вселенной, в которой цены не растут, жизнь не дорожает, а опыт ничего не стоит.

— Реальные зарплаты это 1000, до 1000, иногда 1200. Про работу, которую можно совместить с детским садом я вообще молчу. Честное слово! Не все так радужно, не все. Вам успехов и удачи от доброго сердца. Деток надо поднимать растить. Ищите. Как говорит моя мама тот, кто ищет, тот всегда найдет.

— Ну а чему удивляться? Страна, которая изолирована практически от всего мира, где понятие «бизнеса» осталось на уровне 90-х и с зарплатами на таком же уровне. Работал на брестского предпринимателя, тот мнил себя богом, сам дома строил и в заграничные отпуска несколько раз на год, а работникам платил 1,5 тысячи рублей, еще и ножки целовать ему надо было.

— Тоже среднее специальное и высшее, ни разу за пять лет не было зарплаты выше 1100. Даже работая на нескольких работах одновременно, не выходило 1500. Если бы мужа не было, даже съемную квартиру не смогла бы оплатить, сейчас вообще без работы сижу, по одной из моих специальностей работы будто бы совсем нет.

— Я после декрета шла на работу с окладом 490 рублей. Тоже, кстати, среднее специальное образование, но пошла совсем в другую сферу, не имея никакого опыта. Там были перспективы зарабатывать процент сверху. И со временем в не сезон зарплата выросла до 1300, а в сезон выходило и 2500.

— Проблема с зарплатами по всей Беларуси, они буквально ужасно низкие и неважно, где работать.

— Почему именно для женщин? Я получил так однажды высшее и пошел работать в университет за 1100. Прикол в том, что люди, работая руками, — маляры, штукатурщики, где есть как мужчины, так и женщины — больше получают, чем те, кто получил высшее и среднее, но не обладает узким опытом.

— Как бы печально это не звучало, но таких как вы (средне специальное и высшее) — очень много, причем все как из инкубатора. Да и мозгов и знаний «вышка» не добавляет. Учится надо было на то, что будет еще долго востребовано, а не на всякую ерунду. Так что положите свой диплом на полочку и принимайте реалии жизни.

— Живу в маленьком городе. Образование — бухгалтер после колледжа. Хорошо, если найду на 1000. Больше будет за счастье.

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