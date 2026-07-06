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Вэнс стал главным претендентом на роль преемника Трампа

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  • 6.07.2026, 16:07
  • 1,430
Вэнс стал главным претендентом на роль преемника Трампа
Джей Ди Вэнс

Вице-президент США переживает самый успешный период в своей политической карьере.

Лето стало для вице-президента США Джей Ди Вэнса периодом заметного политического усиления. Он оказался в центре внимания благодаря сочетанию медийной активности, дипломатических усилий и успешного продвижения собственной публичной повестки, что заметно повлияло на его позиции внутри республиканского лагеря, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

По данным источников в окружении президента США Дональда Трампа, Вэнс сумел произвести сильное впечатление на президента и укрепить свой статус потенциального преемника в случае участия Трампа в выборах 2028 года. Его конкуренция с госсекретарем Марко Рубио фактически ушла на второй план: ранее обсуждаемое сопоставление кандидатов в Белом доме стало менее актуальным.

Ключевым фактором роста влияния Вэнса стали его действия в международной политике. В середине июня он вместе с Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом участвовал в продвижении предварительного соглашения с Ираном, которое рассматривается как шаг к завершению конфликта. Этот эпизод усилил его позиции как переговорщика и политического игрока.

Дополнительный импульс дала и его публичная активность. В июне Вэнс дал десятки интервью — от консервативных подкастов до участия в популярных телевизионных шоу, включая программы с разной политической аудиторией. Параллельно он продвигал свою новую книгу «Причастие», что усилило интерес СМИ к его фигуре.

В финансово-политическом измерении Вэнс также демонстрирует высокую активность. Он привлек десятки миллионов долларов пожертвований для Республиканского национального комитета, формируя собственную сеть доноров и сторонников — важный ресурс для потенциальной президентской кампании.

Опросы показывают противоречивую картину: общенациональная популярность Вэнса среди всех избирателей остается низкой, однако внутри Республиканской партии он пользуется заметной поддержкой и опережает ряд возможных конкурентов, включая Марко Рубио.

При этом в политических кругах обсуждаются и потенциальные риски. Часть консервативного истеблишмента критикует его экономические взгляды и внешнеполитические позиции, включая осторожную критику в адрес части израильского политического спектра. Это вызывает напряжение внутри правого лагеря, где разные группы поддерживают различных потенциальных кандидатов.

Несмотря на это, в окружении Трампа все чаще звучит мнение, что именно Вэнс получил наибольший политический импульс и выглядит наиболее подготовленным к возможной борьбе за пост президента в 2028 году. Марко Рубио, по словам источников, не демонстрирует явной готовности к участию в праймериз и дистанцируется от подобного сценария.

В результате внутри Республиканской партии формируется новая конфигурация влияния, в которой Джей Ди Вэнс занимает все более центральное место.

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