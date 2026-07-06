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Британия ввела санкции против ученых из РФ

  • 6.07.2026, 16:33
Британия ввела санкции против ученых из РФ
Иллюстрация ursa-tm.ru

Их считают причастными к разработке «Новичка» и токсина эпибатидина.

Власти Соединенного Королевства объявили о новых санкциях против семи российских ученых и двух научно-исследовательских институтов, которых Лондон считает причастными к разработке нервно-паралитического вещества «Новичок» и токсина эпибатидина. Ограничения предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Соединенное Королевство, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Как сообщает The Telegraph, решение связано с применением «Новичка» в британском Солсбери в 2018 году, где погибла Доун Стерджес, а также с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального в 2020 году.

Глава британского МВД Иветт Купер заявила, что повторное использование Россией химического оружия является «омерзительным нарушением международного права». По ее словам, Лондон намерен добиваться привлечения виновных к ответственности и усиливать меры по сдерживанию подобных угроз.

Под санкции попали Научно-исследовательский институт «Сигнал» (SC Signal), Государственный научно-исследовательский и испытательный институт военной медицины (ГНИИИ ВМ), а также ученые Андрей Антохин, Виктор Таранченко, Владимир Кондратьев, Артур Жиров, Сергей Чепур, Александр Махлай и Иван Кравцов.

В британском правительстве подчеркнули, что новые меры являются частью масштабной санкционной политики в отношении России. По данным властей Соединенного Королевства, под ограничения уже подпали более 3300 физических и юридических лиц, а совокупный ущерб российской экономике от введенных санкций оценивается более чем в 450 млрд долларов.

Лондон подчеркивает, что намерен и дальше усиливать санкционное давление, если Россия, по мнению британских властей, будет нарушать нормы международного права и применять запрещенные виды вооружений.

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