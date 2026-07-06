The New York Times: Украина переписала тактику ПВО 6.07.2026, 17:29

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Фото: Picture Alliance/Gettty Images

Киев экономит ракеты Patriot и развивает собственные системы.

Украина существенно пересмотрела работу системы противовоздушной обороны из-за дефицита ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Как сообщает The New York Times, украинские военные изобрели новые способы защиты неба, сочетая более экономное использование дорогостоящих ракет с альтернативными средствами борьбы с воздушными целями (перевод — сайт Charter97.org).

По данным издания, если раньше по баллистическим ракетам часто запускали сразу две ракеты Patriot для повышения вероятности поражения, то теперь все чаще используется лишь один перехватчик. Кроме того, некоторые комплексы переводятся в ручной режим управления, а сами батареи регулярно меняют позиции по принципу «выстрелил — сменил место», чтобы снизить риск уничтожения.

Для отражения атак беспилотников Украина все активнее применяет более дешевые средства — крупнокалиберные пулеметы, вертолеты и специальные дроны-перехватчики. Дополнительно используются реалистичные макеты пусковых установок стоимостью около 30 тысяч долларов, отвлекающие удары противника от настоящих комплексов.

Как отмечает The New York Times, ситуация осложняется истощением мировых запасов ракет PAC-3, которые активно расходовались не только в Украине, но и во время конфликта с Ираном и для защиты объектов в районе Персидского залива.

По данным газеты, за последний год Россия выпустила 521 баллистическую ракету, из которых удалось уничтожить 164.

Киев добивается ускорения поставок новых боеприпасов и рассчитывает получить лицензию на производство ракет Patriot на территории Украины. Однако ключевые элементы этих перехватчиков пока выпускаются исключительно в США, а Вашингтон в первую очередь стремится пополнить собственные запасы. Параллельно Украина разрабатывает национальные системы ПВО, но их создание потребует времени.

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