Кадыров снова идет на выборы главы Чечни 6.07.2026, 18:17

Глава Чечни заявил, что «не рад» этому решению.

Рамзана Кадырова выдвинули кандидатом от «Единой России» на предстоящие «выборы» главы Чечни. Такое решение единогласно приняли на конференции регионального отделения партии, пишет ТАСС.

Сам Кадыров заявил, что «не рад» этому решению, но «вынужден» идти на выборы:

«Честно сказать, не рад, что иду на выборы. Если меня спросить, то я выбрал бы другого кандидата, потому что это ответственность большая, я знаю, насколько сложная это задача <...> Я вынужденно, можно сказать, иду на выборы. Я уверен, что народ поддержит. Если народ поддержит, то для народа служить готов», — сказал он.

«Ничего нового для народа» в своей программе он не обещает. Власти республики не планируют менять курс и намерены продолжить уже проводимую работу, пишет ТАСС.

Кадыров возглавляет Чечню 19 лет. На «выборах» в 2016 и 2021 годах, по данным ЦИК, он получил 97,94% и 99,7% голосов соответственно. До этого на пост главы республики его назначали голосованием регионального парламента по представлению Путина, а позже Медведева.

Как ранее выяснила «Новая-Европа», еще в 2019 году Кадырову диагностировали некроз поджелудочной железы, после чего он начал регулярно проходить лечение и периодически исчезать из публичного поля. Глава Чечни практически перестал управлять регионом в привычном для себя формате.

В конце 2025 года политика экстренно доставили в ЦКБ Управделами президента, после чего он некоторое время не появлялся на людях. Затем он вышел на публику с тростью и назвал сообщения о госпитализации «сплетнями».

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