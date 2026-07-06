В Омской области выстроились огромные очереди на АЗС после удара по НПЗ 4 6.07.2026, 18:53

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Видеофакт.

Как минимум шесть дронов попали в завод, а сбили только один, хотя, как сообщается, Россия поднимала самолет ДРЛО-50 и новейший истребитель Су-57.

Эксперты отмечают, что если на Омском НПЗ были уничтожены ключевые производственные мощности, это может спровоцировать серьезный дефицит топлива за Уралом и в Сибири.

Регулярные атаки на российские НПЗ уже становились причиной топливного кризиса в России прошлой весной и летом.

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