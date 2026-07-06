В Беларуси 7 июля сохранится прохладная погода
- 6.07.2026, 19:44
Местами пройдут дожди.
Во вторник, 7 июля, погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, и прохладная воздушная масса.
Ожидается облачная с прояснениями погода, временами — дожди, днем местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый.
В Минске температура воздуха составит +11…+16 °С, временами пройдет дождь.
В Бресте прогнозируется +15…+17 °С, в течение суток – небольшой дождь.
В Витебске температура воздуха составит +12…+14 °С, временами – небольшой дождь.
В Гомеле ожидается +13…+18 °С, во второй половине дня – дождь.
В Гродно ожидается +14…+19 °С, в течение суток – дождь.
В Могилеве прогнозируется +12…+15 °С, временами – дождь.