В Беларуси 7 июля сохранится прохладная погода 6.07.2026, 19:44

Местами пройдут дожди.

Во вторник, 7 июля, погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, и прохладная воздушная масса.

Ожидается облачная с прояснениями погода, временами — дожди, днем местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый.

В Минске температура воздуха составит +11…+16 °С, временами пройдет дождь.

В Бресте прогнозируется +15…+17 °С, в течение суток – небольшой дождь.

В Витебске температура воздуха составит +12…+14 °С, временами – небольшой дождь.

В Гомеле ожидается +13…+18 °С, во второй половине дня – дождь.

В Гродно ожидается +14…+19 °С, в течение суток – дождь.

В Могилеве прогнозируется +12…+15 °С, временами – дождь.

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