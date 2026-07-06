Бросившего в Минске окурок россиянина арестовали 19 6.07.2026, 20:29

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Ему дали 15 суток.

Парень, который бросил окурок и устроил конфликт в районе станции метро «Немига», получил 15 суток административного ареста. Об этом сообщили в пресс-службе Минского городского суда.

Напомним, милиция нашла в интернете ролик. На нем видно, как молодой человек, находившийся на улице Немига вместе со своей матерью, выбросил окурок в место, где незадолго до этого была проведена уборка. Автор ролика, белорусский исполнитель Лев Белорусов, сделал парню замечание, на что тот отреагировал агрессивно — в том числе допустил высказывания с использованием нецензурной брани.

Когда парня задержали, он рассказал, что вместе с матерью они приехали к родственникам и решили прогуляться по Минску.

В суде отметили, что парень — житель Гродненской области. Находясь в общественном месте, он «нарушил общепринятые нормы и правила поведения в обществе, вел себя нагло и вызывающе, на сделанное замечание выражался грубой нецензурной бранью в присутствии множества проходящих мимо граждан, чем проявил вседозволенность, демонстрируя пренебрежительное отношение к общеустановленным нормам нравственности и морали в обществе, чем нарушил общественный порядок и спокойствие граждан, выразил явное неуважение к обществу».

Молодой человек полностью признал свою вину.

На основании ст. 19.1 КоАП (Мелкое хулиганство) суд назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста.

Постановление суда может быть обжаловано и опротестовано в установленном законом порядке.

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