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Гостю с Алтая не понравилось замечание за брошенный в центре Минска окурок

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  • 5.07.2026, 11:25
  • 5,522
Гостю с Алтая не понравилось замечание за брошенный в центре Минска окурок

Ролик набрал тысячи комментариев.

В центре Минска конфликт из-за брошенного окурка перерос в скандал, который широко обсуждается в TikTok.

Инцидент произошел на пешеходном переходе на Немиге. Молодой белорусский музыкант Лев Белорусов сделал замечание незнакомому мужчине: тот сначала стряхнул пепел от сигареты ему на обувь, а затем бросил окурок прямо на тротуар — который буквально только что убрал дворник. Парень вежливо попросил гостя не мусорить, сославшись на местные порядки.

@levbelorusov

Давайте ценить труд тех кто делает наш город чище🙏

♬ оригинальный звук - ТГК:Лев Белорусов

Реакция оказалась агрессивной. Спутница нарушителя заявила, что «таких окурков везде полно», а сам мужчина ответил грубой нецензурной бранью. Инцидент удалось снять на видео.

Личность мужчины с высокой степенью вероятности установили пользователи сети: предположительно, это 23-летний Дмитрий Гаврилов из Алтайского края.

Ролик набрал тысячи комментариев — почти все в поддержку Льва Белорусова. Пользователи хвалили его за гражданскую позицию и отмечали, что подобное поведение приезжих становится все заметнее. Сам автор видео призвал уважать труд тех, кто поддерживает чистоту в городе.

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