«До конца лета Россия может напасть на еще одну страну» 8 5.07.2026, 9:13

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Михаил Шейтельман

Но не на Польшу и не на страны Балтии.

Политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что Путин, если и нападет в ближайшее время на какую-то страну.

«Была новость такая странная, что Российская Федерация перекрыла пограничный пункт на границе с Финляндией и Эстонией, причем и железнодорожное сообщение, и какое-то еще. А я такой думаю, зачем они его перекрывали, если оно и так перекрыто, ничего не работает? А они, получается, его перекрыли накануне наступления что ли? Сперва перекрыли финны, а теперь россияне со своей стороны тоже перекрыли. Раньше они добивались права, чтобы россиян можно было отправлять в Финляндию, а теперь они сами это же и перекрыли», - сообщил Михаил Шейтельман.

Размышлениями по поводу того, на какую страну может напасть Россия, блогер поделился со зрителями своего YouTube-канала.

«Есть у меня тревожные сомнения, что нас ожидает огромная как минимум провокация на границе с Финляндией. Повезет финнам, если это будет просто провокация, если там будут очередные сомалийские велосипедисты, если это не будет прямое военное вторжение, но с Путина, как говорится, станется», - предположил политтехнолог.

После этого Шейтельман привел доводы в пользу того, что очередной жертвой российской агрессии может стать Финляндия: «Вдруг вчера утром Медведев перед тем, как отъехать на похороны Хаменеи, вдруг пишет, что Финляндия - теперь легитимная военная цель, потому что финны разрешили разместить ядерное оружие на территории своей страны. Это означает, что то самое пресловутое подлетное время, о котором так беспокоится Путин, до Петербурга сократилось до одной минуты. Там еще эти ядерные силы не размещены, но как только они будут размещены, то это будет означать, что одна минута до центра Санкт-Петербурга, поэтому у меня сегодня такое алармистское настроение».

«Тем более по срокам совпадает. Помните, говорили, что в конце лета произойдет нападение на одну из стран Балтии либо НАТО? А я всегда говорил, а почему вы думаете, что это будут страны Балтии или Польша, когда есть Финляндия, и Путин лично говорил, что в Финляндии реваншизм, что Финляндия собирается возвращать свои украденные Советским Союзом территории, поэтому, дорогие мои финны, будьте осторожны», - подытожил публицист.

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