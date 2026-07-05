Украина превратила Крым в гигантскую логистическую мышеловку 1 5.07.2026, 9:23

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Появились интересные данные из космоса.

Географическое положение оккупированного Крыма делает его бесценным военным объектом, но также и уязвимой целью. В последние недели Украина активизировала атаки, пытаясь перерезать жизненно важные линии снабжения полуострова, превращая его в «гигантскую логистическую мышеловку», пишет The New York Times.

По данным издания, основанным на анализе спутниковых снимков и проверенных видеоматериалов, в течение последнего месяца украинские силы наносили удары по мостам, автомобильным дорогам и другим объектам транспортной инфраструктуры. Кроме того, атакам подверглись системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции, энергетические объекты и топливные базы.

В результате отдельных ударов были зафиксированы перебои с электроснабжением, а российская группировка на полуострове столкнулась с дополнительными сложностями в обеспечении ресурсами.

По оценкам аналитиков, подобные действия вынудили часть российских подразделений на южном направлении сосредоточиться на обороне вместо проведения активных наступательных операций.

Растущая уязвимость полуострова

В начале полномасштабной войны возможности Украины наносить удары по Крыму были ограничены имеющимся вооружением. Однако сейчас, отмечает The New York Times, украинская сторона заявляет о наличии средств, способных существенно осложнить военную ситуацию для России и оказать влияние на дальнейший ход конфликта.

Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что сегодня на полуострове практически не осталось полностью безопасных объектов.

«В Крыму негде спрятаться. Украинцы способны поразить любое место, где находятся средства ПВО, логистические центры, аэродромы или штабы», - заявил он.

Давление на ПВО и логистику

По заявлениям украинской стороны, только в июне были поражены 31 система противовоздушной обороны и радиолокационная станция.

Эксперты отмечают, что подобные атаки выявили слабые места российской системы ПВО, которая изначально проектировалась для противодействия традиционным средствам воздушного нападения, а не массовому применению беспилотников.

После ударов по системам противовоздушной обороны Украина сосредоточила усилия на нарушении логистики. После атак на корабли и прекращения паромного сообщения российские войска оказались в большей степени зависимы от ограниченного числа сухопутных маршрутов и мостовых переходов, которые регулярно становятся целями новых ударов.

По данным NYT, ситуация приобрела характер постоянного противостояния: российская сторона восстанавливает поврежденную инфраструктуру, тогда как украинские силы продолжают наносить повторные удары.

Аналитик Института изучения войны Катерина Степаненко отмечает, что российские военные все активнее используют беспилотники и дроны-перехватчики для патрулирования важных маршрутов на юге. Вместе с тем, по ее словам, существующих мер недостаточно.

«Им необходима более мобильная система противовоздушной обороны, которая позволит эффективнее снижать последствия украинских ударов», - подчеркнула эксперт.

Потребуются недели и месяцы

Украинские командиры ожидают, что российские войска адаптируются, но заявили, что в свою очередь изменят свою тактику.

«Адаптация может занять дни, недели или месяцы, но мы постоянно находим новые способы нанесения ударов в любом направлении, на любой глубине, используя любые имеющиеся у нас ресурсы», – сказал Артем Беленков, начальник штаба 412-й бригады беспилотных систем Украины.

В то же время, хотя атаки вынудили российские войска в некоторых районах занять оборонительную позицию, военные аналитики предупреждают, что для снижения боеспособности России до такой степени, что ей, возможно, придётся отступить с позиций на юге Украины, могут потребоваться недели или месяцы.

Тем не менее, ослабленная энергосистема Крыма «обнажила системную уязвимость полуострова», – сказал энергетический аналитик Геннадий Рябцев.

По его словам, ураинские атаки оказали кумулятивный эффект, угрожая превратить полуостров в «гигантскую логистическую мышеловку».

Военный эксперт, полковник запаса Генштаба ВСУ Олег Жданов заявил, что граждане России, переселившиеся во временно оккупированный Крым после 2014 года, пока еще имеют возможность организованно покинуть полуостров.

По словам эксперта, пока Крымский мост остается работоспособным, эти люди могут вывезти свое имущество и вернуться в Россию.

Жданов считает, что после возможного прекращения транспортного сообщения через Крымский мост ситуация существенно изменится. По его мнению, тогда может встать вопрос о проведении полицейских мероприятий по депортации граждан РФ, незаконно переселившихся в Крым после начала оккупации полуострова в 2014 году.

«Причем в данном случае гражданское население - россияне, переехавшие в Крым после 2014 года, - будут приравниваться к комбатантам, оккупантам. Поэтому у них пока остаётся окно возможностей относительно спокойно покинуть Крым», - подчеркнул Жданов.

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