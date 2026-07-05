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В Венесуэле уже почти 3000 погибших после землетрясений

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  • 5.07.2026, 8:31
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В Венесуэле уже почти 3000 погибших после землетрясений
Фото: EPA

Количество пропавших без вести неизвестно.

В субботу число погибших в Венесуэле из-за двух землетрясений, которые произошли на прошлой недели, приблизилось к отметке в 3000 человек.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно последнему отчету правительства, в результате землетрясений погибли 2954 человек и 16 592 получили ранения. Это больше, чем 2645 смертей, зарегистрированных днем ранее, а число раненных за сутки увеличилось примерно на 4000.

Семьи пропавших без вести продолжают настаивать на том, чтобы власти активизировали поисково-спасательные работы.

На данный момент правительство не опубликовало официальную оценку числа пропавших без вести. Однако, по данным, которые собрала оппозиция, число пропавших без вести может составлять более 32 тысяч человек.

Также отметим, что ООН и другие организации считают, что учитывая масштабы катастрофы, окончательное количество погибших может превысить 10 тысяч человек.

Напомним, 24 июня вечером часть Венесуэлы столкнулась сразу в двумя землетрясениями. Первое было магнитудой 7,2, а второе - 7,5.

После случившегося многие здание в ряде населенных пунктов были повреждены или разрушены. В ООН оценивают, что землетрясения затронули почти 2 млн зданий, а размер ущерба составляет 6,7 млрд долларов.

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