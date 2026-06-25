В Венесуэле произошло масштабное землетрясение 3 25.06.2026, 9:11

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В Каракасе обрушились здания.

В ночь на 25 июня в Венесуэле произошло сильное землетрясение, которое охватило несколько штатов и столицу Каракас, сообщил министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо. «У нас есть очень тревожные ситуации. Рухнули здания, дома и жилые постройки», — сказал Кабельо. По данным венесуэльских властей, погибли как минимум 32 человек и 700 получили ранения. Сильнее всего пострадал Каракас, где обрушились по меньшей мере три жилых многоэтажных здания, а стены многих домов, по словам местных жителей, растрескались. «Сцена была как в фильме ужасов», — рассказал один из жильцов разрушенного дома.

В части Каракаса пропали электричество и мобильная связь, улицы перекрыли завалы и поваленные столбы. Власти остановили метро и газоснабжение, а также призвали людей оставаться на улице из-за риска повторных толчков. Помимо этого, повреждения получил международный аэропорт Симона Боливара, который перестал принимать и отправлять рейсы. В стране было приостановлено железнодорожное сообщение. Разрушения также были зафиксированы в других штатах Венесуэлы. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила о введении чрезвычайного положения.

По данным Геологической службы США (USGS), два сильных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 были зафиксированы у побережья Венесуэлы, примерно в 168 километрах к западу от Каракаса. Толчки ощущались в том числе в Бразилии и Колумбии. При этом USGS присвоила красный уровень опасности ситуации в Венесуэле. В частности, служба оценила в 44% вероятность, что число жертв землетрясения составит от 10 тыс. до 100 тыс. человек.

Предполагаемые экономические потери могут составить от 2 до 20% ВВП Венесуэлы, отметили в USGS. После землетрясений Тихоокеанский центр предупреждения о цунами NOAA/NWS предупредил об угрозе цунами для Пуэрто-Рико, Американских и Британских Виргинских островов.

Также в ночь на 25 июня землетрясений магнитудой 6,9 произошло у северо-восточного побережья Японии. Подземные толчки зафиксировали у префектуры Иватэ, очаг залегал на глубине около 50 км. Японские власти не сообщали о погибших, пострадавших и серьезных разрушениях. Угроза ценами также не объявлялась.

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