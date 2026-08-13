Борис Джонсон снял фильм об Украине и рассказал, как победить Путина 13.08.2026, 22:23

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Борис Джонсон

Экс-премьер Британии выступил в необычной роли.

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел из большой политики, покинув Палату общин в 2023 году, а Даунинг-стрит — еще раньше, четыре года назад. Аналитики оценивают шансы на его возвращение как минимальные из-за старых репутационных проблем и общего кризиса Консервативной партии. В Украине память о нем постепенно стирается на фоне войны, хотя знаменитое «Добрый день, everybody» во время прогулки Джонсона с Владимиром Зеленским и автоматчиками по пустому Киеву в начале полномасштабной войны навсегда останется в памяти украинцев, пишет «Гордон».

В апреле 2026 года Джонсон вновь посетил Украину и снял документальный фильм о войне. О том, что экс-премьер увидел на передовой и что понял о российском вторжении еще до его начала, он рассказал в свежем подкасте School of War с американским журналистом Аароном Маклином.

В апреле 2026 года Джонсон, по данным СМИ, несколько суток провел на фронте в Запорожской области, где посетил позиции 65-й бригады ВСУ. «Добро пожаловать в kill-zone и добро пожаловать назад в войну, которую Запад рискует забыть», — написал он в репортаже для Daily Mail, критикуя союзников Киева за недостаточную поддержку и призывая предоставить Украине дальнобойное оружие. Как писал Telegraph, Джонсона с группой пропустили непосредственно в зону боевых действий.

Скриншот Channel 5/YouTube

24 июля 90-минутный фильм Boris Johnson: Into Ukraine's Kill Zone студии Two Rivers вышел на Channel 5. В картине показано, как экс-политик, который сейчас занимается журналистикой, добирается из Киева к фронту под Запорожьем, часто носит балаклаву, ночует вместе с расчетами ПВО, посещает разрушенные села, фронтовую часовню и подземную мастерскую по производству боеприпасов.

Готовя фильм, Джонсон говорил, что считает российское вторжение террором, а войну — противостоянием добра и зла. Однако часть британской аудитории отреагировала на его поездку с иронией. Читатели Daily Mail в комментариях высмеивали визит экс-премьера на линию фронта и обсуждали его возможную роль в попытке организовать мирные переговоры между Киевом и Москвой весной 2022 года.

Тему обвинений в срыве переговоров Джонсон затронул и в подкасте School of War, назвав их «полной чушью». Кроме того, он рассказал, как европейские лидеры закрывали глаза на неизбежность российского нападения, а также о позиции Владимира Зеленского, который, по словам Джонсона, понимал угрозу, но не хотел пугать украинцев.

Когда Джонсон понял неизбежность вторжения

«Я должен отдать должное своему министру обороны Бену Уоллесу. Еще летом 2021 года он прочитал эту безумную, "нострадамусовскую" статью Путина о том, что Украина — часть России, и всю эту чушь. Бен пришел ко мне и сказал: "Слушай, я серьезно думаю, что он собирается вторгнуться". Мы с ним оба это прочитали. Было ясно, что назревает что-то очень скверное. К концу 2021-го — началу 2022 года сомнений почти не осталось.

Забавно, что мы не смогли убедить даже самых близких друзей — французов и немцев.

Я говорил: "Давайте введем санкции, чтобы их остановить". А [на тот момент канцлер Германии] Олаф [Шольц] был очень против. [Президент Франции] Эммануэль [Макрон] тоже... ФРГ и Франция еще в 2014 году относились к конфликту как к домашней ссоре между Россией и Украиной, а не как к вероломному нападению одной стороны на другую. Французы и немцы "контролировали" проблему в рамках Нормандского формата, как они думали.

Помню один разговор с немцами… Не буду называть имя, но один высокопоставленный сотрудник канцлера сказал примерно следующее: "Если уж это случится, может, лучше, чтобы все произошло быстро, украинцы проиграли, и на этом все закончилось".

Помню также, в феврале 2022-го, уже перед самым вторжением, я ездил в Украину и разговаривал с Зеленским. Даже тогда он высказывался довольно неопределенно — не хотел пугать собственных граждан. Хотя, думаю, он уже понимал, что это произойдет».

Сорвал ли он мирную сделку между Украиной и РФ

«Остановить это было невозможно. Сейчас ходят абсолютно глупые версии. Некоторые, в том числе Кремль, обвиняют меня в том, что моя поездка в Киев в апреле 2022 года сорвала мирные переговоры. Что я якобы "испортил поле" и сделал сделку невозможной. Это полная чушь. Ни один европейский и вообще западный лидер не мог остановить украинцев от борьбы за свою страну. Этого просто не могло произойти.

Я приехал после того, как они, вопреки всем ожиданиям, отбросили вторую по силе армию мира от Киева и немного потеснили ее на востоке. Они совершили чудо. Я хотел сказать Зеленскому только одно: "Я не могу быть большим украинцем, чем сами украинцы. Но если вы хотите продолжать сражаться — мы будем с вами". И у меня был на это четкий мандат от кабинета и парламента. Это и остается позицией британского народа».

Могла ли Украина тогда обменять территорию на мир

«На каждом этапе [нелегитимный президент РФ Владимир] Путин мог зафиксировать свои завоевания и сказать: "Хватит". Я нисколько не сомневаюсь, что Зеленский де-факто согласился бы обменять территорию на мир — не де-юре, а де-факто. Заморозить линию соприкосновения при условии, что Запад даст какие-то гарантии безопасности: "стальной дикобраз", укрепления и так далее. Но Путин ни разу даже близко не подошел к тому, чтобы это принять. Покажите мне хоть один момент за четыре с половиной года, когда он сказал, что прекратит воевать и посылать войска. Он ушел из тех районов только потому, что украинцы его героически выбили».

Скриншот Channel 5/YouTube

Что Джонсон увидел на передовой

«Многие в последние месяцы получили впечатление, что Украина значительно усилилась. Так и есть — их технологии потрясающие, они творят фантастические вещи. Но на земле — кошмар. Я видел ужас того, каково быть украинским солдатом на передовых позициях. Дроны полностью изменили лицо войны. Это действительно страшно. В любой момент смерть может прилететь с неба — этот жужжащий комарик может тебя убить. Я видел, как им тяжело. Путин очень сильно давит на Запорожье — хочет взять город, потому что это приближает его к Одессе и позволяет серьезно перерезать Украину. Бои там крайне тяжелые.

Я был в селах, которые сейчас уже, увы, захвачены. Солдаты вынуждены размещаться в домах местных жителей — и эти дома потом бомбят. У мирных жителей начинает копиться обида: их жизнь разрушают. Украинцы держатся лучше, но Россия продолжает давить. У Путина до сих пор нет стимула останавливаться».

Как победить Путина

«Экономическая война необходима. И очень хорошо, что США сейчас это делают. Раз уж я в Вашингтоне, скажу общую вещь: при всей критике в адрес Белого дома — если бы не США, Украины как независимого государства сегодня просто не было бы. Америка по-прежнему остается арсеналом демократии. Разведданные, спутниковая поддержка, все это — именно американская помощь продолжает удерживать Украину на плаву.

Нам нужна гораздо более ясная позиция: Путин должен проиграть. Дональд Трамп уже сделал в этом направлении важные вещи — и Javelin в свое время, и этот законопроект. Это более жесткие меры, чем то, что делали европейцы. У Трампа сейчас есть огромная дубина. Ему нужно ею воспользоваться. Потому что с точки зрения Путина не совсем ясно, действительно ли США привержены свободной, суверенной и независимой Украине. Если президент всерьез применит этот инструмент и скажет Путину: "Война затянулась слишком надолго. Я хочу не просто, чтобы она закончилась. Я хочу, чтобы ты ушел и признал, что Украина — свободная страна", — и подкрепит это реальными санкциями, это окажет мощное воздействие на Кремль. У него сейчас огромная возможность».

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