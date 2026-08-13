Лукашенко поделился результатами безумного эксперимента 10 13.08.2026, 21:25

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Диктатор удобрил солью поле.

Лукашенко 13 августа встречался под Минском с передовиками жатвы. Там в разговоре с главой агрокомбината «Ждановичи» Григорием Чуйко он рассказал о том, как движется предложенный им эксперимент с солигорскими солеотвалами:

«Помнишь, я говорил о том, чтобы вот эти отходы калийного комбината где-то побольше вывезти и в бедные земли вложить. Вот мы взяли поле… Ты, наверное, не вникал — там Турчин контролирует. Внесли эти отходы, второе поле — органика, а третье поле — органика с этими отходами. Кукурузу посеяли. Ну, конечно, год такой нетипичный — кукуруза шикарнейшая. Притом на всех трех участках. Это ученые там делают».

Отметим, что отходы калийного производства — это в основном поваренная соль.

Стоит напомнить, идею Лукашенко разнес ученый-химик Сергей Бесараб.

Сергей Бесараб считает, что предложенный Александром Лукашенко «поразительно простой, но безумный по своей сути рецепт» может привести к серьезным экологическим проблемам.

По его словам, высокая концентрация солей в почве в краткосрочной перспективе способна вызвать так называемый осмотический шок. Когда содержание солей в почвенном растворе значительно превышает осмотическое давление внутри корней растений, они теряют способность поглощать воду. Более того, осмотические процессы начинают вытягивать влагу из клеток наружу. В результате семена могут вовсе не прорасти из-за хлоридной интоксикации, а появившиеся ростки будут быстро погибать. В итоге поле рискует превратиться в бесплодную солончаковую поверхность.

Ученый также обращает внимание на долгосрочные последствия. Осадки постепенно будут вымывать соли в более глубокие слои почвы. При этом ионы натрия способны вытеснять кальций из почвенного комплекса, что разрушает структуру грунта. В итоге почва, которая и так могла быть бедным песком, со временем станет похожей на твердый цемент в период засухи и на вязкую, плохо пропускающую воздух грязь во влажную погоду.

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