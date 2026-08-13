В Италии произошел взрыв на оружейном заводе 5 13.08.2026, 22:15

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Фото: today.ua

На нем производили оружие для Украины.

В итальянском городе Коллеферро недалеко от Рима произошел мощный взрыв на заводе KNDS Ammo Italy, производящем боеприпасы для сухопутных и военно-морских сил. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает агентство Reuters.

Компания поставляет оружие в том числе и Украине. По предварительным данным, взрыв произошел в цехе прессования пороха. Незадолго до этого на заводе произошел пожар, который приехали тушить пожарные в сопровождении полиции.

Как уточняет газета Corriere della Sera, сообщений о пострадавших или пропавших без вести пока не поступало. Мэр города Джулио Каламита сообщил журналистам, что во время происшествия на заводе почти никого не было.

KNDS Ammo Italy - часть французско-немецкого оборонного концерна. По данным самой компании, более сотни ее боевых систем в настоящее время находятся на вооружении ВСУ. В Украине работает дочерняя фирма KNDS Ukraine, которая ремонтирует и обслуживает технику конгломерата, производит запчасти и артиллерийские снаряды.

Это второй подобный инцидент за последнюю неделю, напоминает «Немецкая волна». В понедельник, 10 августа, на территории предприятия EMCO возле села Белица в Болгарии также произошел пожар. После возгорания грузовика огонь распространился на склад боеприпасов, после чего началась детонация. Компания поставляла снаряды и вооружение Украине с 2014 года. О пострадавших не сообщалось. На объектах EMCO уже происходили взрывы в 2022 и 2023 годах.

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