Ученые: Есть фрукты, которые помогают худеть 2 13.08.2026, 21:42

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Многие из них доступны каждому.

Несмотря на наличие углеводов и природных сахаров, научные исследования подтверждают, что фрукты способствуют поддержанию нормального веса. В первую очередь клетчатка и вода, содержащиеся во фруктах, обеспечивают более длительное ощущение сытости, благодаря чему голод возникает не так быстро, пишет «Курсор».

Это может снижать общее потребление калорий и помогать в борьбе с лишним весом. Поскольку фрукты содержат относительно мало калорий, их употребление вместо более калорийных перекусов способствует созданию дефицита калорий, который является важным условием для похудения.

Кроме того, клетчатка и антиоксиданты во фруктах могут положительно влиять на микрофлору кишечника и помогать предотвращать набор веса. Некоторые питательные вещества, содержащиеся в плодах, также играют роль в профилактике ожирения.

Какой фрукт лучше всего помогает худеть?

Одним из наиболее подходящих фруктов для снижения веса считаются яблоки. В одном крупном яблоке содержится около 5 г клетчатки — как растворимой, так и нерастворимой. Оба типа волокон важны для здоровья, однако растворимая клетчатка особенно полезна для контроля аппетита, поскольку замедляет пищеварение и помогает дольше сохранять чувство сытости.

Кроме того, яблоки приходится дольше пережевывать по сравнению с некоторыми другими фруктами, что также может усиливать ощущение насыщения. Содержащаяся в них клетчатка помогает удерживать воду в кишечнике, что, согласно некоторым исследованиям, может снижать аппетит и потребность в еде в течение дня.

Исследование 2015 года показало, что люди, регулярно употребляющие яблоки, на 30% реже страдают от ожирения по сравнению с теми, кто не включает их в рацион.

Лучшие фрукты для снижения веса

Черника

Черника богата флаванолами, в частности антоцианами. Исследования связывают их употребление с меньшим набором веса в долгосрочной перспективе.

Арбуз

Исследования показывают, что арбуз может помогать справляться с чувством голода и способствовать снижению веса. Люди, которые заменяли печенье арбузом, сообщали о меньшем чувстве голода и большем насыщении, несмотря на одинаковую калорийность перекусов. Участники также демонстрировали более выраженное снижение веса.

Авокадо

Несмотря на высокое содержание жиров, авокадо также может способствовать контролю веса. Согласно исследованию 2013 года, добавление половины авокадо к обеду снижало желание есть в течение следующих пяти часов на 28%. Это может свидетельствовать о способности продукта помогать контролировать аппетит и общее потребление калорий.

Киви

Употребление двух киви перед сном связывают с улучшением качества сна. Кроме того, одно из исследований показало, что регулярное употребление киви может способствовать снижению доли жировой ткани у людей с избыточным весом.

Грейпфрут

Исследование 2006 года показало, что регулярное употребление половины грейпфрута перед приемом пищи может способствовать снижению веса, индекса массы тела и объема талии.

Может ли чрезмерное употребление фруктов привести к набору веса?

Чрезмерное употребление фруктов встречается относительно редко. При этом важно учитывать общий баланс рациона и индивидуальные потребности организма.

Набор веса в первую очередь происходит при длительном избытке калорий, однако на него также могут влиять другие факторы, включая генетику и доступность продуктов.

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