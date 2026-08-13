Мостик к финалу империи? 2 Александр Адельфинский

13.08.2026, 21:52

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Российская система перегружена сама собой.

Помните момент, когда Вячеслав Володин старался возбудить уходившую на каникулы Госдуму, чтобы совместно проскандировать триединое «Россия — Путин — победа»? Тогда ему пришлось стараться одному, ибо собрание предпочло молча послушать его одинокие возгласы, раз за разом звучавшие всё абсурднее, разве что вежливо похлопав ему за тщетность.

От того момента протянулся смысловой мостик к недавнему инциденту. Скептицизм пошёл в народ: вокалист Шаман, с репутацией молодёжного российского фашиста, дозиговался до того, что собравшиеся на концерт не ответили ему взаимностью. Выступая на стадионе, он не раз пытался вытащить из зрителей песенный крик «я русский», но народ безмолвствовал и рашистский вопль не подхватил.

Мост от смысла к смыслу: как депутаты не скандировали «Россия — Путин — победа», так и стадион не восклицал шаманский рефрен! В такой империи, как правило, само себя компрометирует всё, что призвано работать на имперство, только копни глубже — и посыплется, ибо такова уж здесь изначальная природа явления.

Система перегружена сама собой, она устала от себя и собственных преступлений, а население, хоть и соучаствует, но всё чаще видит, насколько разительно имперский истукан во всех его видах, цитируя во многом диагностический и страшный фильм «Брат-2» Алексея Балабанова, россиянам «не брат».

Александр Адельфинский, kasparovru.com

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