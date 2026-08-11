Z-певец SHAMAN опозорился на концерте

Z-певец SHAMAN опозорился на концерте11
- 11.08.2026, 19:25
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Россияне отказались ему подпевать.
Выступление SHAMAN на стадионе «Лужники» в Москве попало в центр внимания пользователей соцсетей после того, как в Сети появились кадры с необычной реакцией зала. Артист в ходе концерта трижды обращался к многотысячной аудитории с предложением подпевать ему, однако в ответ, судя по видео, не получил ожидаемого хорового отклика.
Момент, когда певец пытался вовлечь публику в исполнение знакомой песни, а зал не ответил, вызвал волну ироничных комментариев.