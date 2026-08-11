Z-певец SHAMAN опозорился на концерте 11 11.08.2026, 19:25

15,502

Россияне отказались ему подпевать.

Выступление SHAMAN на стадионе «Лужники» в Москве попало в центр внимания пользователей соцсетей после того, как в Сети появились кадры с необычной реакцией зала. Артист в ходе концерта трижды обращался к многотысячной аудитории с предложением подпевать ему, однако в ответ, судя по видео, не получил ожидаемого хорового отклика.

Момент, когда певец пытался вовлечь публику в исполнение знакомой песни, а зал не ответил, вызвал волну ироничных комментариев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com