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Z-певец SHAMAN опозорился на концерте

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  • 11.08.2026, 19:25
  • 15,502
Z-певец SHAMAN опозорился на концерте

Россияне отказались ему подпевать.

Выступление SHAMAN на стадионе «Лужники» в Москве попало в центр внимания пользователей соцсетей после того, как в Сети появились кадры с необычной реакцией зала. Артист в ходе концерта трижды обращался к многотысячной аудитории с предложением подпевать ему, однако в ответ, судя по видео, не получил ожидаемого хорового отклика.

Момент, когда певец пытался вовлечь публику в исполнение знакомой песни, а зал не ответил, вызвал волну ироничных комментариев.

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