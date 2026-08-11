Российская экономика попала под двойной удар
- 11.08.2026, 18:37
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Санкции и украинские дроны подтачивают нефтяные доходы Кремля.
Западные санкции не смогли вытеснить Россию с мирового нефтяного рынка, однако сделали ее экспортную модель значительно дороже и уязвимее. Теперь дополнительное давление создают украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, превращая проблемы отрасли в накопительный процесс, пишет Гаагский центр стратегических исследований (HCSS) (перевод — сайт Charter97.org).
После начала полномасштабной войны Евросоюз и страны G7 ввели ограничения на импорт российской нефти и установили потолок цен для поставок, использующих западные страховые и транспортные сервисы. Москва переориентировала значительную часть экспорта на Китай, Индию и других покупателей, создав так называемый «теневой флот» из старых танкеров и альтернативную систему страхования и торговли.
Нефтяной экспорт при этом не рухнул, но стал менее эффективным. России приходится продавать сырье со скидками, платить больше за транспортировку и использовать непрозрачные логистические схемы. Совокупные скидки и расходы на создание «теневого флота» сократили нефтяные доходы примерно на 25%.
«Санкции не вытеснили Россию с мирового энергетического рынка. Они ослабили фундамент энергетической модели, которая финансирует Кремль», — отмечают авторы.
Новый фактор давления появился с расширением украинских атак дальнобойными дронами. Основной целью становятся российские нефтеперерабатывающие заводы. Даже частичное повреждение сложного оборудования способно надолго вывести мощности из строя, поскольку ремонт некоторых установок занимает месяцы.
В разные периоды из-за атак из эксплуатации выпадало около 20–30% мощностей переработки. Россия отвечает ограничениями на экспорт бензина и дизельного топлива, перенаправлением ресурсов на внутренний рынок и усилением государственного контроля.
Однако удары по НПЗ не означают автоматического обвала нефтяных доходов. При сокращении переработки Россия может экспортировать больше сырой нефти. Поэтому добыча и поставки за рубеж пока сохраняют относительную устойчивость.
Главная проблема заключается в другом: нефтяная система становится все дороже в обслуживании. Москва теряет часть прибыли от переработки, сталкивается с растущими логистическими расходами и вынуждена все активнее вмешиваться в топливный рынок.
«Речь идет не о крахе российской нефтяной отрасли, а о постепенном истощении ее эффективности», — считают авторы.
Санкции бьют по технологиям, финансам и рынкам, а украинские дроны — непосредственно по инфраструктуре. В результате Россия по-прежнему способна продавать миллионы баррелей нефти в день, но поддерживать прежнюю прибыльность этой модели становится все сложнее.