Острое заявление «Мадяра» 7 11.08.2026, 18:15

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Украинский командир рассказал об ударе по Wildberries.

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт «Мадяр» Бровди с иронией прокомментировал сегодняшний удар по одному из крупнейших логистических складов Wildberries в Воронеже. После атаки на объекте начался сильный пожар, а склад сгорел вместе с товаром.

«Последняя посылка, вышла из чата», — написал Бровди.

Он также пошутил про начинку дрона и назвал его «кинетическим песочком повышенной горючести» (метафора для гранулированных термитных (зажигательных) боеприпасов), который был «в качестве последней посылки доставлен Свободной Украинской Птицей в новенький логистический хаб дикой ягоды «Уайлдберис» в Воронеже. Сгорел на работе».

В своем сообщении он назвал Wildberries «интендантом СВО» и продолжил линию, которую ранее озвучивал в интервью Associated Press: Украина рассматривает маркетплейс не просто как гражданскую торговую площадку, а как элемент российской системы снабжения.

Он также сообщил, что продолжается тушение пожара на Орском НПЗ, который, по его словам, снабжает топливом значительную часть Урала. В характерной ироничной манере Бровди написал, что нефтеналивной объект в Орске «гасят оренбургскими пуховыми платками».

Отдельно командующий СБС заявил, что в ночь на 11 августа украинские «птицы» результативно отработали по 43 локациям в Крыму и на юге оккупированных территорий. По его словам, были поражены военные и энергетические объекты, уничтожен ЗРК «Бук-М3», атакованы склады материально-технического обеспечения, склад боеприпасов, энергоузлы в Бердянске, Мариуполе и других населенных пунктах. Также он сообщил о поражении одного сухогруза «теневого флота» в Черном море.

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