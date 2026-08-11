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Минчанка назвала место, где лучше всего встречать рассвет

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  • 11.08.2026, 18:05
  • 3,108
Минчанка назвала место, где лучше всего встречать рассвет
Фото: bachila.volha/threads

Добраться можно легко из любого района столицы.

Минчанка bachila.volha назвала место, где лучше всего встречать рассвет. Это Лошицкий парк, фото из которого она опубликовала в Threads.

«Если закаты минчане провожают на Минском море, то любоваться рассветом приезжают в Лошицкий парк. Берите пледы, термосы и наслаждайтесь новым днем.

53.855376, 27.580747. Копируйте в Google карты и не проспите.

Людей всегда много, приезжайте пораньше, чтобы занять лучшие места».

Единственная альтернатива, которую смогли привести комментаторы, — это Курган Славы, но он находится за пределами столицы.

Wyświetl w Threads

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