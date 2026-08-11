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Ученые рассказали, как хорошо выспаться без лишних усилий

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  • 11.08.2026, 18:39
  • 5,512
Ученые рассказали, как хорошо выспаться без лишних усилий

Сон нельзя заставить прийти, но ему можно создать условия.

Исследователи предлагают изменить привычный подход к бессонным ночам: вместо попыток любой ценой уснуть стоит сначала помочь нервной системе перейти из состояния напряжения в режим отдыха, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Сон легче наступает, когда организм получает достаточно сигналов безопасности. Постоянный стресс, тревожные мысли и напряжение поддерживают симпатическую нервную систему в состоянии повышенной готовности, из-за чего мозгу сложнее перейти к отдыху.

Психологи предлагают воспринимать засыпание не как переключатель, а как постепенное снижение активности. Они сравнивают этот процесс с самолетом, который совершает длинную посадку. Если после напряженного дня сразу лечь в кровать и потребовать от себя сна, мозг может продолжить анализировать события, строить планы и искать возможные угрозы.

«Не столько пытайтесь уснуть, сколько помогайте своей нервной системе успокоиться», — рекомендует автор материала.

Для этого специалисты советуют заранее снижать уровень напряжения, создавать спокойный вечерний ритуал и экспериментировать с практиками, которые помогают перейти в состояние глубокого отдыха. Среди них — дыхательные упражнения, йога, медитация, визуализация и осознанные практики.

«Мы не можем заставить сон произойти, но можем создать условия, в которых он возникнет естественно», — считают авторы.

При этом даже если сон не приходит сразу, глубокое расслабление само по себе может быть полезным для организма.

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