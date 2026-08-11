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«Страшно подходить»: россиянин показал последствия удара по складу Wildberries в Тульской области

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  • 11.08.2026, 18:15
  • 15,264
«Страшно подходить»: россиянин показал последствия удара по складу Wildberries в Тульской области

Видеофакт.

Россиянин показал последствия удара украинских дронов по складу Wildberries в Тульской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах россиянин снимает уничтоженные складские помещения маркетплейса в городе Алексин.

На видео видны масштабные разрушения после атаки. Среди поврежденных зданий мужчина показывает помещение столовой, которое осталось едва ли не единственным уцелевшим.

«Вот такая… Страшно подходить», - комментирует увиденное россиянин.

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