«Страшно подходить»: россиянин показал последствия удара по складу Wildberries в Тульской области

«Страшно подходить»: россиянин показал последствия удара по складу Wildberries в Тульской области16
- 11.08.2026, 18:15
- 15,264
Видеофакт.
Россиянин показал последствия удара украинских дронов по складу Wildberries в Тульской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах россиянин снимает уничтоженные складские помещения маркетплейса в городе Алексин.
На видео видны масштабные разрушения после атаки. Среди поврежденных зданий мужчина показывает помещение столовой, которое осталось едва ли не единственным уцелевшим.
«Вот такая… Страшно подходить», - комментирует увиденное россиянин.