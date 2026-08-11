Сербия готовится ввести визы для россиян 11.08.2026, 15:21

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Страна намерена присоединиться к Шенгенской зоне.

Сербия, одна из последних европейских стран, куда свободно могут въезжать россияне, готовится присоединиться к Шенгенской зоне, что автоматически повлечет введение виз для граждан РФ, пишет The Moscow Times.

Цель Белграда — это готовность к вхождению в Шенген к концу 2027 года, сообщил в интервью «Радио Белграда» министр европейской интеграции республики Наманья Старович. По его словам, правительство Сербии уже сформировало специальную рабочую группу во главе с МВД и утвердило план необходимых реформ. При этом присоединение к Шенгенской зоне планируется без полноценного вступление в ЕС, которое, по словам Старовича, маловероятно до конца десятилетия.

В Сербии обсуждается вопрос изменения визового режима с Россией, подтвердил «Известиям» глава парламентского комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич. Он заявил, что возможное введение виз рассматривается в контексте выполнения требований Евросоюза. Сейчас граждане России могут въезжать в Сербию без визы и находиться в стране до 30 дней. Сербия ведет переговоры о вступлении в ЕС с 2014 года.

В апреле 2026 года президент Сербии Александр Вучич заявлял о намерении к концу года выполнить критерии, необходимые для дальнейшего продвижения по пути евроинтеграции, в том числе в сфере миграционной и визовой политики. В октябре 2025 года он называл членство в ЕС внешнеполитическим приоритетом страны. При этом Вучич отверг сообщения о возможной отмене безвизового режима с Россией. В июне президент заявил в эфире телеканала Prva, что такой вопрос в Сербии даже не рассматривался. «Такое решение не будет принято, даже если его кто-то примет, оно будет немедленно отменено», — заявлял тогда Вучич. Но Вучич вскоре может покинуть должность, и 27 июня он заявлял, что скоро уйдет в отставку.

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