У Путина не осталось другого выхода 3 Лана Зеркаль

11.08.2026, 15:43

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Война уже пришла в российский двор.

В хаосе, который устроила западному миру провальная американская кампания в Иране, Россия увидела шанс возродить увядший «дух Анкориджа».

В прошлом году этот мертворожденное дитя кремлевской пропаганды должно было реализовать имперские амбиции Кремля невоенным путем: дружок Трамп должен был заставить украинцев сдать территории. Однако ни красная дорожка, ни рукопожатия и поездка в одной машине не сделали кремлевского лидера «рукопожатным», а Россию – игроком высшей лиги. За год из «духа Анкориджа» исчезли нотки имперских реляций – осталась хорошо знакомая вонь ресентимента. Российские газеты наполнились заголовками о «Западе, мечтающем о развале России», а война тем временем пришла в российский двор. Тем самым нарушив неписанный контракт между Владимиром Путиным и россиянами – «мне можно все, взамен дома нет войны», – а такие нарушения не остаются безнаказанными для диктаторов.

У Путина не осталось другого выхода, кроме старого доброго зимнего шантажа. Нехватка ракет PAC-3 (спасибо иранской кампании Трампа) бьет по способности ПВО прикрывать критическую инфраструктуру, именно этим Кремль уже пугает нас и Европу, раздувая панику по поводу ужасной зимы. К сожалению, беспомощность на местах и заявления власть имущих о необходимости «завершить войну до отопительного сезона» идеально созвучны этой пропаганде. Такие настроения создадут для россиян наиболее выгодную переговорную позицию для возвращения к своему заветному «духу Анкориджа» и, как минимум, продвижения сценария финляндизации Украины. А как максимум – настаивания на грузинском сценарии с полным контролем политических и экономических процессов.

Путин согласится только на то перемирие, которое позволит ему объявить себя победителем, а затем достичь главной цели: демонстрации несостоятельности НАТО как блока. Он до сих пор надеется, что, позволив Трампу приписать себе прекращение огня, удастся еще больше расколоть Соединенные Штаты и Европу, а если что-то пойдет не так, всегда можно обвинить в срыве переговоров Украину и продолжать заваливать ее города баллистикой. Если же все пройдет как надо, на фоне отсутствия видимой агрессии усилится российская способность манипулировать европейскими политиками – вплоть до попыток заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Какие при таких условиях варианты у Украины? Самый главный – не покупать за все деньги то, что нам продают. Главное оружие Кремля этой осенью – не баллистика, а моральная паника, которой поддаются в последние дни, к сожалению, все больше людей. Эти волны можно прослеживать даже в соцсетях: вслед за очередными призывами немедленно уезжать из страны следует искусно раздутый фейк об отмене брони для многодетных отцов, сразу за ним появляется еще один, о мобилизации бездетных женщин.

Нобелевский лауреат Томас Шеллинг еще в 1960 году в своей «Стратегии конфликта» объяснил: принудить к чему-то угрозами легче того, кто сам достраивает себе реальность этих угроз, заранее в них верит. Критическое мышление в таких условиях становится не менее важным, чем ПВО, элементом обороны.

К переговорам, которые, скорее всего, начнутся осенью, мы должны заходить без каких-либо иллюзий: быстро завершить их в интересах Украины не удастся. Готовиться нужно к длительному и сложному переговорному процессу, в котором нашей задачей будет удерживать свои позиции и союзников. А это возможно только с холодной головой.

Лана Зеркаль, Facebook

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