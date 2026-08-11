В Минске продают известный бар на Зыбицкой 8 11.08.2026, 16:05

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За «Чердак» хотят почти $1 миллион.

В Минске продается известный бар «Чердак», расположенный на улице Зыбицкой. Объявление о продаже появилось на платформе Kufar.by.

«Простой стиль во всем — современный демократичный интерьер, разработанный литовской студией дизайна», — рассказывается в объявлении.

Заведение продается вместе с авторской мебелью, оборудованием для бара и кухни, звуковой и диджейской аппаратурой, проектором.

Площадь бара — 205 м², плюс еще летняя терраса на 110 м².

Цена — 2,9 миллиона рублей, или почти $984 тысячи.

Бар «Чердак» открылся в 2013 году. На то время это было одно из самых модных заведений в столице. Бар уже выставляли на продажу в 2024 году.

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