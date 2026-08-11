Цукерберг призвал смелее смотреть в будущее с ИИ 10 11.08.2026, 16:14

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Глава Meta подчеркнул важность лидерстве в сфере новейших технологий.

Глава Meta Марк Цукерберг призвал не поддаваться страхам вокруг стремительного развития искусственного интеллекта и выступил против чрезмерных ограничений для открытых ИИ-моделей. Свою позицию он изложил в манифесте «Будущее для всех», посвященном перспективам искусственного сверхинтеллекта, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

«ИИ способен радикально изменить общество, однако его возможности должны быть доступны не только крупнейшим технологическим компаниям. Широкое распространение открытых моделей позволит людям самостоятельно использовать их потенциал», — пишет глава Meta..

«Я не понимаю, почему дискурс вокруг ИИ настолько наполнен мрачными прогнозами», — написал Цукерберг, критикуя сторонников более жесткого контроля над технологиями.

Глава Meta также выступил против идеи сосредоточить управление ИИ в руках небольшого числа компаний или государственных структур. «Если кто-то считает, что ИИ уничтожит большинство рабочих мест и лишит человечество значимости, непонятно, зачем он вообще стремится создать такое будущее», — заявил предприниматель.

Цукерберг призвал американские власти сократить ограничения, связанные с обучением ИИ и использованием данных. Он также защищает технологию дистилляции, позволяющую одной модели обучаться на результатах работы другой.

На фоне этих заявлений в Кремниевой долине продолжаются споры о безопасности ИИ. Руководитель Anthropic Дарио Амодеи предупреждает, что открытые модели могут быть использованы Китаем и другими авторитарными государствами.

Цукерберг, напротив, убежден, что главным риском может стать не слишком быстрое развитие ИИ, а потеря лидерства в этой сфере.

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