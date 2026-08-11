На крупнейшей АЭС Западной Европы произошла аварийная остановка реакторов 1 11.08.2026, 16:29

4,354

иллюстративное фото

Причиной стало нашествие медуз.

Массовый наплыв медуз в фильтрационные системы французской атомной электростанции Гравлин вынудил компанию-оператора EDF остановить три реактора и снизить мощность четвертого, сообщает BFMTV.

Массовый набег медуз в насосные станции морской воды на атомной электростанции Гравлин вынудил компанию EDF в понедельник остановить три реактора, о чем группа сообщила на своем веб-сайте во вторник.

Реакторы № 2, 3 и 4 были остановлены, а мощность блока № 1 снижена до 50 %. В настоящее время на полной мощности работает только реактор № 6, тогда как реактор № 5 находится на плановом техническом обслуживании, отметила EDF.

«Эта ситуация не имеет никаких последствий для безопасности объектов, персонала или окружающей среды», – заверила EDF.

Ровно через год после аналогичного инцидента, который парализовал работу станции на 48 часов, эта внезапная остановка произошла, несмотря на объявленное компанией усиление систем мониторинга. Повышение температуры океана и чрезмерный вылов рыбы способствуют летнему размножению этих морских животных вдоль побережья.

Гравелин, крупнейшая атомная электростанция Западной Европы, расположенная на побережье Северного моря, уже сталкивалась с этой же проблемой ровно год назад. Тогда из-за этого инцидента четыре её реактора автоматически остановились, а их запуск происходил постепенно: последний реактор был подключён к национальной электросети лишь примерно через десять дней.

Появление медуз на северном побережье Франции является обычным и сезонным явлением. Однако, по словам эксперта, с которым было проведено интервью в прошлом году, сообщения о крупных скоплениях медуз в этом районе каждое лето становятся всё более частыми. Распространение медуз по всему миру объясняется несколькими факторами. Среди них – повышение температуры океана, связанное с изменением климата.

Этот инцидент произошел на фоне того, что атомные электростанции Франции уже достигли рекордного уровня простоев из-за засухи и жары: по расчетам на основе данных, опубликованных EDF с 2015 года, в воскресенье дефицит электроэнергии составил 15,6%. Иными словами, Франция еще никогда не сталкивалась с такой значительной потерей атомной электроэнергии из-за повышения температуры рек и уменьшения их стока.

Вместе с тем единственную атомную электростанцию Румынии в городе Чернаводе могут полностью остановить утром 13 августа – в связи с невозможностью безопасно ее эксплуатировать из-за низкого уровня воды в Дунае.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com