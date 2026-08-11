Нефтяная отрасль России приходит в упадок 3 11.08.2026, 17:01

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Новые скважины дают Кремлю все меньше нефти.

Российская нефтяная отрасль, десятилетиями остававшаяся одним из главных источников доходов государства, сталкивается с растущими проблемами. Страна продолжает опираться на экспорт углеводородов, однако поддерживать прежние объемы добычи становится все сложнее, пишет Гаагский центр стратегических исследований (HCSS) (перевод — сайт Charter97.org).

Если газ прежде всего обеспечивает внутреннюю экономику, то нефть остается основой внешних финансовых поступлений России. При этом страна располагает девятыми по величине запасами нефти в мире, но значительная часть традиционной добычи приходится на зрелые месторождения Западной Сибири, многие из которых разрабатываются еще с советских времен.

Их потенциал постепенно сокращается. Растет обводненность скважин, падает пластовое давление, а извлечение нефти требует все более сложных технологий. Россия пытается компенсировать это бурением новых скважин, однако эффективность таких мер снижается. «Увеличение числа добывающих скважин приносит все меньшую отдачу», — отмечают авторы.

Ситуацию дополнительно осложняют западные санкции. Ограничения на поставки оборудования, технологий и международное сотрудничество затрудняют модернизацию старых месторождений и освоение новых. Особенно остро проблема проявляется в добыче трудноизвлекаемых запасов, включая сланцевую нефть.

Крупные проекты в удаленных районах Сибири также требуют огромных инвестиций и новой инфраструктуры. Высокая стоимость финансирования и неопределенность относительно будущего спроса на нефть заставляют откладывать их реализацию.

В результате отрасль все больше сосредоточена не на расширении добычи, а на сохранении достигнутого уровня. С 2019 года производство нефти в России сократилось с 10,4 млн баррелей в сутки до немногим более 9 млн. «Россия остается крупным производителем нефти, но создавать новый рост ей становится значительно труднее», — считают авторы.

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