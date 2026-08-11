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Минчанка провела в очереди к травматологу четыре с половиной часа

5
  • 11.08.2026, 17:21
  • 5,398
Минчанка провела в очереди к травматологу четыре с половиной часа

И назвала это «издевательством».

Минчанка anyway4ever опубликовала фото очереди в поликлинике, в которой она провела четыре с половиной часа.

«Это просто издевательство! С 15.00 до 19.35 в очереди к травматологу! Единственный врач на огромный участок», — написала она.

Другие пользователи соцсети утверждают, что очереди к врачам стали обычным явлением в Беларуси из-за сокращения количества специалистов.

Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Работал в поликлинике травматологом ортопедом. Как же понимаю доктора, который один за всех. Сам работал и бывало за смену уставал так… Столько сил я не тратил, когда по сутками работал в условиях стационара. Вечно недовольные люди, орут за дверью и еще драки.

— В регионах, по моим субьективным наблюдениям, вообще мрак.

— Мне как-то в поликлинике сказал один мужчина, что надо привыкать — будет только хуже.

— В Беларуси это обычное явление, у нас катастрофическая нехватка врачей.

— В январе 2025 года четыре часа ждала очередь, чтоб открыть больничный лист.

— Люди работают за копейки, а к ним обращаются как с рабами, которые всем должны. Если вам требуется срочная помощь, пожалуйста — обращайтесь в скорую. В корпусах травматологии всегда так, люди даже на перевязку стоят по несколько часов.

— Без всякой издевки хочу спросить: а в чем проблема? Пять часов в очереди — это немного. В деревнях люди неделями ждут, и ничего.

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