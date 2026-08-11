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Кремль нервничает

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  • Михаил Басараб
  • 11.08.2026, 17:46
  • 5,484
Кремль нервничает

Еще один признак того, что в России дела обстоят плохо.

Чтобы понять реальное положение дел в тоталитарных системах, которые всегда создают видимость для внешнего мира, важно анализировать совокупность вторичных признаков.

За последние полгода в России за государственную измену посадили больше людей, чем за предыдущие 25 лет.

О чём это говорит? Это говорит о том, что режим нервничает, суетится, репрессивная система напрягается и истощается. Предателей за последние полгода точно не стало больше, чем было за последние четверть века. Массовые аресты по этому обвинению показывают, что режим страдает паранойей, в спешке ищет виновных в проблемах «стрелочников» и запугивает всех остальных.

Это хорошая для Украины новость из вражеской страны.

Михаил Басараб, «Фейсбук»

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