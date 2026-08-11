WSJ: Женщины в Европе все чаще вступают в армию 10 11.08.2026, 17:35

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Фото: EPA

Дания одной из первых показала пример для всей Европы.

Дания стала одной из первых стран Европы, расширивших обязательный военный призыв на женщин на фоне растущих угроз безопасности. Решение принято на фоне войны в Украине и растущей напряженности в Арктике, что ставит перед Копенгагена новые задачи в сфере обороны, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Одновременно датские власти почти втрое увеличили срок обязательной службы — с четырех до 11 месяцев. Теперь женщины наравне с мужчинами проходят полноценную военную подготовку, а датская модель уже привлекает внимание других стран НАТО.

Союзники Дании рассматривают ее подход как возможный пример для собственных реформ. «Страна расширила обязательный призыв, включив в него женщин впервые», — пишет издание.

Во время подготовки новобранцы проходят военную подготовку, осваивают базовые навыки и привыкают к армейской дисциплине. Для Дании это не просто изменение правил призыва, а часть более масштабной перестройки вооруженных сил.

Решение отражает общеевропейскую тенденцию к увеличению численности армий и усилению резервов. После начала полномасштабной войны России против Украины европейские государства пересматривают прежние представления о собственной безопасности и готовности к возможному конфликту.

«Датский опыт может стать важным прецедентом для других стран НАТО», пишут авторы. Если модель покажет эффективность, расширение воинской обязанности на женщин способно стать одним из ключевых элементов будущей европейской оборонной политики.

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