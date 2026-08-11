Белорусских академиков накормят сверчками 6 11.08.2026, 18:30

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Фото: wildfauna.ru

Происки глобалистов?

«Разрешение есть насекомых говорит о кризисе в продовольственной отрасли», — писала «Советская Белоруссия» курильщика 2 февраля 2023 года. В феврале 2023 года «Советскую Белоруссию» очень волновала продовольственная безопасность Европы из-за разрешения употреблять в пищу сверчков. А 8 августа 2026 года глава Академии наук Владимир Караник опубликовал видео с дегустацией жареных сверчков, пишет planbmedia.io.

Ммм! Вкусно!

«Вкусно! Нужно подумать насчет соусов и включить в меню кафе «Академическая». Жареные сверчки могут напоминать хрустящие чипсы с солью и лёгкой горчинкой», — похвалил Караник.

И кто бы его осудил? В сверчках и червячках содержится больше чистого белка, чем в говядине или курице. При этом – это практически безотходное производство, которое на порядок дешевле производства обычного мяса. На килограмм веса корове нужно съесть 8-10 килограмм корма, а сверчкам всего 1,7. Чтобы получить килограмм белка из коровы нужно потратить 22 тысячи литров воды. Для производства килограмма белка из сверчков нужно меньше 10 литров.

Не говоря уже об экологичности. На один килограмм живой массы сверчки выделяют в 100-150 раз меньше метана и в 80-100 раз меньше углекислого газа чем коровы. Поэтому идея употребления насекомых в пищу набирает все больше популярности.

Но только не в Беларуси. По крайней мере до последнего времени. Потому что в мире белорусской пропаганды употребление насекомых в пищу всегда было верным признаком загнивающего Запада.

«В чем выгода? Неужели европейцы, те же голландцы, вместо бифштексов или жареной курочки начнут есть червей? А по-другому никак. У них уже тотальная экономия: реже моются, меньше стирают, моют посуду, ограничили температуру в домах. И что же, теперь есть и сверчков? То, что у нас в голове не укладывается, для них реальность», — писала «Советская Белоруссия» в феврале 2023 года.

Поводом для массового возмущения белорусской пропаганды стала выдача Еврокомиссией разрешения одной из компаний использовать в производстве порошок из мучного червя. При этом канал, конечно, не стал уточнять, что добавки Е120 и Е904 в Беларуси тоже давно разрешены. Их можно найти, к примеру, в йогуртах «Савушкина продукта» или конфетах «Коммунарки».

Тараканов есть будете!

Но к черту подробности, когда нужно рассказать о преимуществах белорусской модели. Потому что в мире белорусской пропаганды продовольственная отрасль Европы находится в глубоком кризисе.

«Не от хорошей жизни человек питается насекомыми. Пожалуй, у нас такое было возможно только во время войны, и то редкость. До уровня поедания червей мы не опускались, как современная развитая Европа. Дело в том, что кризис в продовольственной отрасли Европы идет полным ходом».

Поэтому перевод населения на сверчковую диету – это происки глобалистов. Чтобы никто не мешал им наслаждаться стейками, пока простых европейских трудящихся будут морить червячками.

«Глобализаторы считают, что чем больше людей на Земле, тем сложнее ими управлять. Они хотят перевести нас на более дешевый, но менее ценный корм», — цитировала «Советская Белоруссия» депутата российской Госдумы Олега Леонова в ноябре 2024 года.

Ну а пропагандист Андрей Муковозчик объяснял, что склонность к употреблению насекомых – верная примета антигосударственного психологического расстройства. Заодно радовался, что «наши беглые скоро тараканов будут есть». Кажется, у Муковозчика шанс попробовать тараканов появится раньше.

Потому что писать «нам сверчков и червяков на тарелке точно не надо», сливной канал ЖС мог в феврале 2025 года. А скоро, видимо, придется объяснять про пользу сверчковых ферм для белорусского народного хозяйства. По крайней мере про пользу мигрантов, они уже объясняют. И получается, что то ли с продовольственной безопасностью в Беларуси что-то не то, то ли щупальца мирового глобализма проникли дальше, чем мы думали.

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