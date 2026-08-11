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Умер легендарный тренер белорусских фристайлистов Николай Козеко

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  • 11.08.2026, 18:53
  • 8,306
Умер легендарный тренер белорусских фристайлистов Николай Козеко
Николай Козеко

В 2020 году он поддержал протесты.

Известный белорусский тренер по фристайлу Николай Козеко ушел из жизни в возрасте 76 лет — под его руководством спортсмены завоевали восемь олимпийских медалей, включая четыре золотые. О кончине наставника сообщил в Instagram Вадим Девятовский, чемпион мира по метанию молота, призер Олимпиады и первенства Европы, заслуженный мастер спорта Беларуси.

Как рассказал Девятовский, Козеко не стало 10 августа — смерть наступила внезапно. О причинах спортсмен не сообщил.

Девятовский, знавший тренера лично, охарактеризовал его как «очень приветливого, доброжелательного, интеллигентного человека и, безусловно, профессионала своего дела».

Николай Козеко появился на свет 5 апреля 1950 года в Минске. Начинал спортивную карьеру в прыжках на батуте и в 1972 году стал чемпионом Советского Союза. К тренерской деятельности во фристайле обратился в 1980-х, а с начала 1990-х долгие годы руководил национальной сборной Беларуси.

За время его работы ученики принесли восемь олимпийских наград. Дмитрий Дащинский получил бронзу на Играх-1998 и серебро в 2006-м, Алексей Гришин — бронзу в 2002 году и золото в 2010-м. На Олимпиаде в Сочи в 2014 году чемпионские титулы завоевали Алла Цупер и Антон Кушнир, в 2018-м на первое место поднялась Анна Гуськова, которая в 2022-м добавила к своим наградам серебро.

Козеко носил звание заслуженного тренера Беларуси и был полным кавалером ордена Отечества.

После президентских выборов 2020 года он поставил подпись под открытым письмом представителей спортивной сферы, где содержались требования честного подсчета голосов и прекращения насилия. За это тренера сначала лишили президентской стипендии, а затем отстранили от работы со сборной страны.

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