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«Это же россияне, им неизвестно, что такое свобода»

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  • 11.08.2026, 19:12
  • 12,498
«Это же россияне, им неизвестно, что такое свобода»

Зачем они едут в Беларусь?

Россияне, которые перебираются в нашу страну, не понимают, что она не сильно отличается от их родины. Такое мнение высказала пользовательница Threads под ником welldrixwy.

«Люди, которые реально выбирают эмигрировать из России в Беларусь, — глупые., — пишет она. — Вы буквально переезжаете в страну где вас ровно так же посадит за пост, комментарий и тому подобное. Только ради Инстарграма без ВПН и «Зары»?»

Многие пользователи соцсети уверены, что россияне, которые переезжают в Беларусь, не являются противниками войны или Путина, а просто ищут более удобное место для проживания. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Для половины это единственная причина уехать. Они не против войны, им просто неудобненько. Завтра в Беларуси точно также закроют интернет и начнется великий вой на болотах.

— На пятый год войны люди считают, что переезжающие в 2026 уезжают, не являясь противниками войны, прелестно. Видимо эмигранты 2022 года и ранее были не против аннексии Крыма и оккупации Абхазии.

— Такие люди не едут за свободой — они едут за удобствами.

— Это же россияне, им неизвестно, что такое свобода. Если им даже дать свободу, они не будут знать что с ней делать и будут чувствовать беспокойство.

— Переезжает такая же «вата», они любят Путина, им главное, чтобы трусы из Wildberries приходили вовремя и в Инстаграм без впн заходить.

— А они не постят ничего, что власти не нравится. Они вообще за, но вот тележка не поехала.

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