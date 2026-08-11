Собаки умеют «читать» эмоции человека

Собаки умеют «читать» эмоции человека2
- 11.08.2026, 16:50
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Ученые объяснили, как работает мозг питомцев.
Собаки способны распознавать эмоциональное состояние человека по выражению лица, причем их мозг реагирует на разные чувства по-разному. К такому выводу пришли ученые Венского университета, изучив активность мозга животных с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, пишет TIME (перевод — сайт Charter97.org).
В исследовании приняли участие 14 собак, среди которых были бордер-колли, золотистые ретриверы и лабрадор. Животных специально обучали спокойно лежать в аппарате МРТ, поскольку даже небольшое движение могло сделать результаты бесполезными.
Сначала собакам показывали фотографии людей с нейтральным и счастливым выражением лица. При виде счастливых лиц активировались височная кора и хвостатое ядро — области мозга, связанные с обработкой визуальной информации, эмоций, памяти, мотивации и системы вознаграждения.
Затем ученые добавили фотографии людей, испытывающих страх, гнев и грусть. Выяснилось, что мозг животных не просто делит эмоции на положительные и отрицательные. Разные чувства активировали разные участки мозга.
«Мозг собаки не просто классифицирует эмоции как положительные или отрицательные», — отмечает первый автор исследования Рауль Эрнандес Перес. По его словам, животные способны обрабатывать человеческие эмоции гораздо детальнее.
Результаты помогут лучше понимать поведение собак и улучшить взаимодействие с ними. «Мы не слишком хорошо распознаем эмоции наших собак», — говорит соавтор работы Лаура Куайя.
Людям стоит внимательнее наблюдать за выражением чувств своих питомцев — особенно во время обучения и общения.